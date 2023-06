Konferenz für die Ukraine

In dem Land Ukraine ist Krieg. Das Land Russland hat die Ukraine angegriffen. Die Ukraine braucht sehr viel Geld, um kaputte Gebäude wieder aufzubauen. In der Stadt London in dem Land Groß-Britannien war eine wichtige Konferenz. Andere Länder haben gesagt: Wir helfen der Ukraine.

23.06.2023