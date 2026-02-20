Nachrichten in
Russin trug bei Olympia-Eröffnungs-Feier Schild für Ukraine

In dem Land Italien wurden vor fast 2 Wochen die Olympischen Winter-Spiele eröffnet. Bei der Eröffnungs-Feier wurden alle Länder vorgestellt. Jetzt kam heraus: Das Schild, auf dem "Ukraine" stand, wurde von einer Russin getragen. Das ist besonders, denn das Land Russland führt Krieg gegen die Ukraine.

Sportlerinnen und Sportler aus der Ukraine stehen auf der Bühne. Sie tragen Schnee-Anzüge in gelb und blau. Vor ihnen steht eine Frau in einem silbernen Kostüm. Sie trägt ein Schild mit der Aufschrift "Ukraine".
Die Frau in dem silbernen Kostüm war die Russin Anastasia Kutscherowa. (picture alliance / dpa / dpa-POOL / Peter Kneffel)
Die Russin heißt Anastasia Kutscherowa. Sie ist Architektin und lebt in dem Land Italien. Sie hat sich freiwillig für die ukrainische Gruppe gemeldet. Sie wollte die Ukraine damit unterstützen. Bei der Eröffnungs-Feier ist sie mit den ukrainischen Sportlern und Sportlerinnen auf die Bühne gelaufen.
Kutscherowa sagt: Die ukrainischen Sportler wussten sofort, dass ich Russin bin. Sie hat ihnen gesagt: Es wird bei der Feier einen riesigen Applaus für die Ukraine geben. Kutscherowa sagt: Als die Menschen applaudiert haben, habe ich geweint. Sie sagt aber auch: Ich habe Angst, dass meine Freunde und meine Familie in Russland für meinen Auftritt bestraft werden.
Aus der Ukraine gibt es Kritik daran, dass Anastasia Kutscherowa in der ukrainischen Gruppe mitgemacht hat. Ein Sprecher von dem ukrainischen Außen-Minister sagt: Es war dumm, dass die Organisatoren von den Olympischen Winter-Spielen das erlaubt haben. Aber die Organisatoren sagen: Wir wussten nicht, dass Anastasia Kutscherowa Russin ist.
In Russland gibt es für die Unterstützung von der Ukraine hohe Strafen. Man darf keine Ukraine-Fahnen oder andere ukrainische Symbole zeigen. Russland hat die Ukraine vor 4 Jahren angegriffen. Seitdem ist Krieg.
Wörter-Buch

  • Olympische Winter-Spiele

    Die Olympischen Spiele sind der größte Sport-Wettkampf der Welt. Es gibt Winter- und Sommer-Spiele. Olympische Winter-Spiele gibt es alle 4 Jahre. Sie sind jedesmal in einer anderen Stadt auf der Welt. Mitmachen dürfen nur die besten Sportler aus aller Welt.

  • Russland

    Russland ist ein sehr großes Land. Es ist eines der mächtigsten Länder der Welt. Der größte Teil von Russland gehört zu Asien. Der kleinere Teil liegt in Europa. Die Haupt-Stadt von Russland ist Moskau.

  • Ukraine

    Die Ukraine ist ein Land in Ost-Europa. Die Ukraine gehörte früher zu dem Land Sowjet-Union. Die Ukraine ist fast doppelt so groß wie Deutschland, aber es leben viel weniger Menschen dort. Viele von ihnen sprechen Ukrainisch und Russisch. Die Haupt-Stadt heißt Kiew. Ein Nachbar-Land von der Ukraine ist Russland. Russland möchte Teile von der Ukraine haben. Darum gibt es seit 2014 Kämpfe um diese Teile: zum Beispiel um die Halb-Insel Krim oder den Osten von der Ukraine. Im Jahr 2022 hat Russland dann die ganze Ukraine angegriffen. Seitdem ist Krieg in dem Land.

  • Italien

    Italien ist ein Land in Europa. In Italien leben etwas mehr als 60 Millionen Menschen. Die meisten von ihnen sprechen Italienisch. Die Haupt-Stadt von Italien heißt Rom. Italien gehört wie Deutschland zur EU, also zur Europäischen Union.

