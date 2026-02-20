Russin trug bei Olympia-Eröffnungs-Feier Schild für Ukraine

Die Frau in dem silbernen Kostüm war die Russin Anastasia Kutscherowa. (picture alliance / dpa / dpa-POOL / Peter Kneffel)

Die Russin heißt Anastasia Kutscherowa. Sie ist Architektin und lebt in dem Land Italien. Sie hat sich freiwillig für die ukrainische Gruppe gemeldet. Sie wollte die Ukraine damit unterstützen. Bei der Eröffnungs-Feier ist sie mit den ukrainischen Sportlern und Sportlerinnen auf die Bühne gelaufen.

Kutscherowa sagt: Die ukrainischen Sportler wussten sofort, dass ich Russin bin. Sie hat ihnen gesagt: Es wird bei der Feier einen riesigen Applaus für die Ukraine geben. Kutscherowa sagt: Als die Menschen applaudiert haben, habe ich geweint. Sie sagt aber auch: Ich habe Angst, dass meine Freunde und meine Familie in Russland für meinen Auftritt bestraft werden.

Aus der Ukraine gibt es Kritik daran, dass Anastasia Kutscherowa in der ukrainischen Gruppe mitgemacht hat. Ein Sprecher von dem ukrainischen Außen-Minister sagt: Es war dumm, dass die Organisatoren von den Olympischen Winter-Spielen das erlaubt haben. Aber die Organisatoren sagen: Wir wussten nicht, dass Anastasia Kutscherowa Russin ist.

In Russland gibt es für die Unterstützung von der Ukraine hohe Strafen. Man darf keine Ukraine-Fahnen oder andere ukrainische Symbole zeigen. Russland hat die Ukraine vor 4 Jahren angegriffen. Seitdem ist Krieg.