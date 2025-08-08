Viele Ukrainer sind Deutschland für die Unterstützung dankbar (Archiv-Bild von einer Demonstration in der Stadt München im Jahr 2023). (picture alliance / ZUMAPRESS.com / Sachelle Babbar)

Für Flüchtlinge aus der Ukraine gibt es bisher eine Sonder-Regel. Sie bekommen in Deutschland Bürger-Geld. Das bedeutet: Menschen aus der Ukraine bekommen mehr Geld als Flüchtlinge aus anderen Ländern.

In der Bundes-Regierung sind die Parteien CDU, CSU und SPD. Sie haben vereinbart: Die Sonder-Regel endet in diesem Jahr. Wer jetzt aus der Ukraine nach Deutschland kommt, bekommt kein Bürger-Geld mehr.

Der Chef von der Partei CSU heißt Markus Söder. Er findet: Deutschland sollte die Sonder-Regel für alle Ukrainer beenden. Also auch für die Menschen, die am Anfang von dem Krieg gekommen sind.

Söder sagt: Das Bürger-Geld für die Ukrainer kostet Deutschland viel Geld. Und: Zu wenige Menschen aus der Ukraine suchen eine Arbeit.

Die Partei SPD ist gegen den Vorschlag von Söder. In der Partei CDU finden einige den Vorschlag richtig. Andere finden den Vorschlag falsch.