Russland will Waffen-Ruhe

Ein Angriff auf die Haupt-Stadt von dem Land Ukraine. Die Haupt-Stadt heißt Kiew. Jetzt will das Land Russland die Angriffe 36 Stunden lang unterbrechen. (AFP / SERGEI SUPINSKY)

Das Land Russland hat vor 10 Monaten einen Krieg gegen das Land Ukraine begonnen. Jetzt will Russland den Krieg unterbrechen. Aber nur für 36 Stunden. Am 6. und 7. Januar soll kein Soldat aus Russland die Ukraine angreifen. Das nennt man Waffen-Ruhe.

Der Präsident von Russland ist Wladimir Putin. Er hat die Waffen-Ruhe angekündigt. Der Grund ist Weihnachten. In Russland wird Weihnachten am 7. Januar gefeiert. Putin sagt: Die Menschen sollen in Ruhe feiern und in den Gottes-Dienst gehen können.

Die Regierung von der Ukraine ist nicht zufrieden. Die Regierung meint: 36 Stunden Waffen-Ruhe sind nicht genug. Alle russischen Soldaten müssen die Ukraine verlassen. Erst dann ist es eine richtige Waffen-Ruhe.

In der Silvester-Nacht hat das ukrainische Militär eine Unterkunft von russischen Soldaten mit Raketen beschossen. Mindestens 89 Russen sind getötet worden. Das ukrainische Militär sagt: Bei dem Angriff sind sogar noch viel mehr russische Soldaten getötet worden.

Russland greift die Ukraine mit Raketen an. Die Vereinten Nationen schätzen: Letztes Jahr sind in der Ukraine fast 7.000 Zivilisten getötet worden. 11.000 Zivilisten sind verletzt worden. Zivilisten sind Männer, Frauen und Kinder, die nicht kämpfen.

Deutschland will jetzt auch Panzer in die Ukraine liefern. Die Panzer heißen "Marder". Über die Lieferung von Panzern aus Deutschland hatte es viele Diskussionen in der Regierung gegeben. Auch das Land Frankreich und das Land USA liefern Panzer in die Ukraine.