4 Jahre Krieg in der Ukraine

In dem Land Ukraine herrscht seit 4 Jahren Krieg. Am 24. Februar 2022 hat Russland damit begonnen, die Ukraine anzugreifen. Viele Menschen sind gestorben. Viele haben kein Zuhause mehr. Ein Ende von dem Krieg ist nicht in Sicht.

Russland hat Teile von der Ukraine unter seine Kontrolle gebracht. In mehreren Gebieten im Osten und im Süden von der Ukraine gibt es schon lange heftige Kämpfe zwischen Soldaten. Russland greift auch die Städte in der Ukraine jeden Tag mit Drohnen und Raketen an. In der ukrainischen Haupt-Stadt Kiew gibt es immer wieder Luft-Alarm. Russland hat im Winter viele Energie-Anlagen angegriffen. Deshalb haben viele Menschen in der Ukraine keinen Strom und keine Heizung. Auch die Ukraine greift immer wieder Russland an.
In dem Krieg sind schon sehr viele Menschen gestorben: Soldaten bei den Kämpfen, aber auch viele Menschen bei den Luft-Angriffen. Viele Menschen in der Ukraine haben kein Zuhause mehr. Besonders schwierig ist die Lage für die Kinder in der Ukraine. Hilfs-Organisationen sagen: Die Kinder haben keinen normalen Alltag mehr. Und sie haben Angst, dass ihre Familie und ihre Freunde sterben. Viele Menschen sind auch aus der Ukraine geflohen - zum Beispiel nach Deutschland.
Deutschland und viele europäische Länder unterstützen die Ukraine. Der Präsident von dem Land, USA, Donald Trump, hat versprochen, den Krieg zu beenden. Die USA vermitteln jetzt bei Gesprächen zwischen Russland und der Ukraine. Doch bislang hat es bei den Verhandlungen noch kein Ergebnis gegeben. Das heißt: Der Krieg in der Ukraine geht weiter.
Wörter-Buch

  • Ukraine

    Die Ukraine ist ein Land in Ost-Europa. Die Ukraine gehörte früher zu dem Land Sowjet-Union. Die Ukraine ist fast doppelt so groß wie Deutschland, aber es leben viel weniger Menschen dort. Viele von ihnen sprechen Ukrainisch und Russisch. Die Haupt-Stadt heißt Kiew. Ein Nachbar-Land von der Ukraine ist Russland. Russland möchte Teile von der Ukraine haben. Darum gibt es seit 2014 Kämpfe um diese Teile: zum Beispiel um die Halb-Insel Krim oder den Osten von der Ukraine. Im Jahr 2022 hat Russland dann die ganze Ukraine angegriffen. Seitdem ist Krieg in dem Land.

  • Russland

    Russland ist ein sehr großes Land. Es ist eines der mächtigsten Länder der Welt. Der größte Teil von Russland gehört zu Asien. Der kleinere Teil liegt in Europa. Die Haupt-Stadt von Russland ist Moskau.

  • Krieg

    Von Krieg spricht man, wenn Staaten miteinander im Streit sind. Sie wollen mit Gewalt einen anderen Staat zu etwas zwingen. Manchmal sind es nicht Staaten, sondern große Gruppen von Menschen, die Krieg führen. Krieg zerstört vieles, zum Beispiel Häuser und Straßen. Und meistens sterben auch viele Menschen.

