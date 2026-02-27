4 Jahre Krieg in der Ukraine

Ein ukrainischer Soldat in der Region Donezk (IMAGO / Ukrinform / IMAGO / Dmytro Smolienko)

Russland hat Teile von der Ukraine unter seine Kontrolle gebracht. In mehreren Gebieten im Osten und im Süden von der Ukraine gibt es schon lange heftige Kämpfe zwischen Soldaten. Russland greift auch die Städte in der Ukraine jeden Tag mit Drohnen und Raketen an. In der ukrainischen Haupt-Stadt Kiew gibt es immer wieder Luft-Alarm. Russland hat im Winter viele Energie-Anlagen angegriffen. Deshalb haben viele Menschen in der Ukraine keinen Strom und keine Heizung. Auch die Ukraine greift immer wieder Russland an.

In dem Krieg sind schon sehr viele Menschen gestorben: Soldaten bei den Kämpfen, aber auch viele Menschen bei den Luft-Angriffen. Viele Menschen in der Ukraine haben kein Zuhause mehr. Besonders schwierig ist die Lage für die Kinder in der Ukraine. Hilfs-Organisationen sagen: Die Kinder haben keinen normalen Alltag mehr. Und sie haben Angst, dass ihre Familie und ihre Freunde sterben. Viele Menschen sind auch aus der Ukraine geflohen - zum Beispiel nach Deutschland.

Deutschland und viele europäische Länder unterstützen die Ukraine. Der Präsident von dem Land, USA, Donald Trump, hat versprochen, den Krieg zu beenden. Die USA vermitteln jetzt bei Gesprächen zwischen Russland und der Ukraine. Doch bislang hat es bei den Verhandlungen noch kein Ergebnis gegeben. Das heißt: Der Krieg in der Ukraine geht weiter.