Neue direkte Gespräche zwischen der Ukraine und Russland

Vertreter der Ukraine, der USA und Russlands bei den Gesprächen in Abu Dhabi. (IMAGO / ITAR-TASS / The UAE Ministry of Foreign Affa)

Die Gespräche finden in Abu Dhabi statt. Das ist die Haupt-Stadt von den Vereinigten Arabischen Emiraten. Es ist bereits die 2. Runde von den Verhandlungen. Die USA sagen: Es sind gute Gespräche, aber es gibt noch viel zu tun. In einem 1. Schritt wurde erneut ein Austausch von Gefangenen vereinbart.

Russland hat vor den Gesprächen in Abu Dhabi gesagt: Wir wollen, dass die Ukraine uns das ganze Gebiet vom Donbass gibt. Das ist ein Gebiet im Osten von der Ukraine. Es wird zum größten Teil aber nicht vollständig von russischen Soldaten kontrolliert. Moskau hat auch gesagt: Solange die Ukraine nicht das macht, was wir wollen, werden die Angriffe weiter gehen.

Kurz vor den Verhandlungen hat Russland wieder Energie-Anlagen in der Ukraine angegriffen. In mehr als 1.000 Wohn-Häusern in der Haupt-Stadt Kiew sind der Strom und die Heizung ausgefallen. Mehrere Menschen sind bei Angriffen mit Drohnen gestorben. Der Generalsekretär von der NATO, Mark Rutte, hat bei einem Besuch in Kiew gesagt: Es fällt schwer, zu glauben, dass Russland wirklich Frieden will.