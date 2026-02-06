Nachrichten in
Neue direkte Gespräche zwischen der Ukraine und Russland

Vertreter von der Ukraine und Russland reden wieder darüber, wie der Krieg nach 4 Jahren beendet werden kann. Auch die USA sind an den Gesprächen beteiligt. Russland greift die Ukraine trotzdem an.

An einem u-förmigen Tisch sitzen mehrere Männer. Ukrainische und russische Flaggen stehen zwischen ihnen auf dem Tisch.
Vertreter der Ukraine, der USA und Russlands bei den Gesprächen in Abu Dhabi. (IMAGO / ITAR-TASS / The UAE Ministry of Foreign Affa)
Die Gespräche finden in Abu Dhabi statt. Das ist die Haupt-Stadt von den Vereinigten Arabischen Emiraten. Es ist bereits die 2. Runde von den Verhandlungen. Die USA sagen: Es sind gute Gespräche, aber es gibt noch viel zu tun. In einem 1. Schritt wurde erneut ein Austausch von Gefangenen vereinbart.
Russland hat vor den Gesprächen in Abu Dhabi gesagt: Wir wollen, dass die Ukraine uns das ganze Gebiet vom Donbass gibt. Das ist ein Gebiet im Osten von der Ukraine. Es wird zum größten Teil aber nicht vollständig von russischen Soldaten kontrolliert. Moskau hat auch gesagt: Solange die Ukraine nicht das macht, was wir wollen, werden die Angriffe weiter gehen.
Kurz vor den Verhandlungen hat Russland wieder Energie-Anlagen in der Ukraine angegriffen. In mehr als 1.000 Wohn-Häusern in der Haupt-Stadt Kiew sind der Strom und die Heizung ausgefallen. Mehrere Menschen sind bei Angriffen mit Drohnen gestorben. Der Generalsekretär von der NATO, Mark Rutte, hat bei einem Besuch in Kiew gesagt: Es fällt schwer, zu glauben, dass Russland wirklich Frieden will.
Wörter-Buch

  • Ukraine

    Die Ukraine ist ein Land in Ost-Europa. Die Ukraine gehörte früher zu dem Land Sowjet-Union. Die Ukraine ist fast doppelt so groß wie Deutschland, aber es leben viel weniger Menschen dort. Viele von ihnen sprechen Ukrainisch und Russisch. Die Haupt-Stadt heißt Kiew. Ein Nachbar-Land von der Ukraine ist Russland. Russland möchte Teile von der Ukraine haben. Darum gibt es seit 2014 Kämpfe um diese Teile: zum Beispiel um die Halb-Insel Krim oder den Osten von der Ukraine. Im Jahr 2022 hat Russland dann die ganze Ukraine angegriffen. Seitdem ist Krieg in dem Land.

  • Russland

    Russland ist ein sehr großes Land. Es ist eines der mächtigsten Länder der Welt. Der größte Teil von Russland gehört zu Asien. Der kleinere Teil liegt in Europa. Die Haupt-Stadt von Russland ist Moskau.

  • Vereinigte Arabische Emirate

    Die Vereinigten Arabischen Emirate sind ein Staaten-Bund auf der Arabischen Halb-Insel. Emirat bedeutet: Eine Region, in der ein Emir herrscht. Ein Emir ist so etwas wie ein Fürst in arabischen Ländern. Sieben Emirate haben sich zu den Vereinigten Arabischen Emiraten zusammengeschlossen. Sie heißen Abu Dhabi, Adschman, Dubai, Fudschaira, Ra’s al-Chaima, Schardscha und Umm al-Qaiwain. Die meisten Menschen in den Vereinigten Arabischen Emiraten sind Muslime. Das Land ist reich, weil es dort sehr viel Öl gibt.

  • NATO

    Die NATO ist eine Gruppe von Ländern. 32 Länder machen dabei mit. Sie haben gemeinsame Ziele und Aufgaben. Ein wichtiges Ziel ist die Sicherheit von den Mitglieds-Ländern. Das bedeutet: Wenn ein Mitglieds-Land angegriffen wird, helfen die anderen Mitglieds-Länder. Sie schicken zum Beispiel Soldaten. Deshalb sagt man auch: Die NATO ist ein Verteidigungs-Bündnis. Deutschland ist auch in der NATO. Andere Mitglieds-Länder sind zum Beispiel Frankreich, Groß-Britannien und die USA.

