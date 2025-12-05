Viele Gespräche über US-Plan für die Ukraine

Der russische Präsident Wladimir Putin spricht mit Steve Witkoff aus den USA. (IMAGO / ZUMA Press / IMAGO / Alexander Kazakov)

Präsident Putin hat in Moskau mit dem US-Sonder-Gesandten Witkoff verhandelt. Dabei ging es um den sogenannten Friedens-Plan. Die US-Regierung hatte den Plan noch einmal geändert, nachdem sie mit der Ukraine und Europa gesprochen hat. Wie genau der Plan jetzt aussieht, ist nicht bekannt.

Der russische Präsident Putin hat schon vor dem Treffen gesagt: Wir finden den alten Plan gut. Wir wollen keine Änderungen. Zugleich hat er Europa beschimpft. Putin hat gesagt: Europa stört die Friedens-Bemühungen von den USA. Bei dem Treffen in Moskau ist dann auch nichts herausgekommen. Jetzt will der US-Sonder-Gesandte wieder mit der Ukraine sprechen. Die Ukraine durfte in Moskau nicht teilnehmen.

In dem Plan von den USA waren viele schlechte Dinge für die Ukraine. Zum Beispiel soll die Ukraine Gebiete an Russland abgeben. Und die Ukraine soll nicht Mitglied von dem Militär-Bündnis NATO werden.