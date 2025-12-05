Der Wochen-Rückblick in Einfacher Sprache


Viele Gespräche über US-Plan für die Ukraine

Vertreter von den USA haben in Moskau mit dem russischen Präsidenten Putin geredet. Dabei ging es um den Plan von der US-Regierung, wie der Ukraine-Krieg beendet werden kann. Bei dem Treffen ist nichts herausgekommen.

Der russische Präsident Wladimir Putin spricht mit Steve Witkoff aus den USA. Sie sitzen im Kreml in Moskau an einem Tisch.
Der russische Präsident Wladimir Putin spricht mit Steve Witkoff aus den USA.
Präsident Putin hat in Moskau mit dem US-Sonder-Gesandten Witkoff verhandelt. Dabei ging es um den sogenannten Friedens-Plan. Die US-Regierung hatte den Plan noch einmal geändert, nachdem sie mit der Ukraine und Europa gesprochen hat. Wie genau der Plan jetzt aussieht, ist nicht bekannt.
Der russische Präsident Putin hat schon vor dem Treffen gesagt: Wir finden den alten Plan gut. Wir wollen keine Änderungen. Zugleich hat er Europa beschimpft. Putin hat gesagt: Europa stört die Friedens-Bemühungen von den USA. Bei dem Treffen in Moskau ist dann auch nichts herausgekommen. Jetzt will der US-Sonder-Gesandte wieder mit der Ukraine sprechen. Die Ukraine durfte in Moskau nicht teilnehmen.
In dem Plan von den USA waren viele schlechte Dinge für die Ukraine. Zum Beispiel soll die Ukraine Gebiete an Russland abgeben. Und die Ukraine soll nicht Mitglied von dem Militär-Bündnis NATO werden.
Wörter-Buch

  • Ukraine

    Die Ukraine ist ein Land in Ost-Europa. Die Ukraine gehörte früher zu dem Land Sowjet-Union. Die Ukraine ist fast doppelt so groß wie Deutschland, aber es leben viel weniger Menschen dort. Viele von ihnen sprechen Ukrainisch und Russisch. Die Haupt-Stadt heißt Kiew. Ein Nachbar-Land von der Ukraine ist Russland. Russland möchte Teile von der Ukraine haben. Darum gibt es seit 2014 Kämpfe um diese Teile: zum Beispiel um die Halb-Insel Krim oder den Osten von der Ukraine. Im Jahr 2022 hat Russland dann die ganze Ukraine angegriffen. Seitdem ist Krieg in dem Land.

  • Russland

    Russland ist ein sehr großes Land. Es ist eines der mächtigsten Länder der Welt. Der größte Teil von Russland gehört zu Asien. Der kleinere Teil liegt in Europa. Die Haupt-Stadt von Russland ist Moskau.

  • USA

    Die USA heißen auch "Vereinigte Staaten von Amerika" oder kurz: Amerika. Das Land ist eines der mächtigsten der Welt. Die USA sind etwa 9,8 Millionen Quadrat-Kilometer groß. Sie sind der dritt-größte Staat der Erde. Zu den USA gehören 50 Bundes-Staaten.

  • Krieg

    Von Krieg spricht man, wenn Staaten miteinander im Streit sind. Sie wollen mit Gewalt einen anderen Staat zu etwas zwingen. Manchmal sind es nicht Staaten, sondern große Gruppen von Menschen, die Krieg führen. Krieg zerstört vieles, zum Beispiel Häuser und Straßen. Und meistens sterben auch viele Menschen.

  • NATO

    Die NATO ist eine Gruppe von Ländern. 32 Länder machen dabei mit. Sie haben gemeinsame Ziele und Aufgaben. Ein wichtiges Ziel ist die Sicherheit von den Mitglieds-Ländern. Das bedeutet: Wenn ein Mitglieds-Land angegriffen wird, helfen die anderen Mitglieds-Länder. Sie schicken zum Beispiel Soldaten. Deshalb sagt man auch: Die NATO ist ein Verteidigungs-Bündnis. Deutschland ist auch in der NATO. Andere Mitglieds-Länder sind zum Beispiel Frankreich, Groß-Britannien und die USA.

