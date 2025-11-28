Viele Staaten arbeiten am Friedens-Plan für die Ukraine

Verhandlungen über den Friedens-Plan für die Ukraine. Die Verhandlungen waren in dem Land Schweiz. (picture alliance / KEYSTONE / MARTIAL TREZZINI)

In dem Plan von den USA waren viele schlechte Dinge für die Ukraine. Zum Beispiel soll die Ukraine viele Gebiete an Russland abgeben. Und die Ukraine soll nicht Mitglied von dem Militär-Bündnis NATO werden. Die NATO würde die Ukraine bei einem neuen russischen Angriff verteidigen.

Noch ist nicht bekannt, wie der geänderte Friedens-Plan aussieht. Aber er soll mehr Sicherheit für die Ukraine bringen. Das haben Europa und die USA in dem Land Schweiz besprochen. Es ist auch unklar, ob die europäischen Staaten an der Gestaltung von dem Friedens-Plan beteiligt werden.

Der Außen-Minister von den USA heißt Marco Rubio. Er sagt: Jetzt müssen die Präsidenten von der Ukraine und von Russland über den Plan verhandeln. Dafür gibt es noch keinen Termin.

Kritiker sagen: Die USA stehen auf der Seite von Russland. Donald Trump ist der Präsident von den USA. Kritiker sagen auch: Trump will von dem Friedens-Plan profitieren. Das heißt: Er will viel Geld mit der Ukraine verdienen.