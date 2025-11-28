Der Wochen-Rückblick in Einfacher Sprache


Viele Staaten arbeiten am Friedens-Plan für die Ukraine

Wie kann der Krieg zwischen Russland und dem Land Ukraine beendet werden? Seit Freitag gibt es dazu einen Plan von dem Land USA. Aber mehrere Länder aus Europa sagen: Der Plan ist ungerecht. Deshalb haben sie mit den USA verhandelt. Das Ergebnis ist: Der Plan wird verändert.

Menschen sitzen sich an einem langen Tisch gegenüber. Sie kommen aus den Ländern USA und Ukraine und verhandeln über einen Friedens-Plan für die Ukraine.
Verhandlungen über den Friedens-Plan für die Ukraine. Die Verhandlungen waren in dem Land Schweiz. (picture alliance / KEYSTONE / MARTIAL TREZZINI)
In dem Plan von den USA waren viele schlechte Dinge für die Ukraine. Zum Beispiel soll die Ukraine viele Gebiete an Russland abgeben. Und die Ukraine soll nicht Mitglied von dem Militär-Bündnis NATO werden. Die NATO würde die Ukraine bei einem neuen russischen Angriff verteidigen.
Noch ist nicht bekannt, wie der geänderte Friedens-Plan aussieht. Aber er soll mehr Sicherheit für die Ukraine bringen. Das haben Europa und die USA in dem Land Schweiz besprochen. Es ist auch unklar, ob die europäischen Staaten an der Gestaltung von dem Friedens-Plan beteiligt werden.
Der Außen-Minister von den USA heißt Marco Rubio. Er sagt: Jetzt müssen die Präsidenten von der Ukraine und von Russland über den Plan verhandeln. Dafür gibt es noch keinen Termin.
Kritiker sagen: Die USA stehen auf der Seite von Russland. Donald Trump ist der Präsident von den USA. Kritiker sagen auch: Trump will von dem Friedens-Plan profitieren. Das heißt: Er will viel Geld mit der Ukraine verdienen.
Wörter-Buch

  • Krieg

    Von Krieg spricht man, wenn Staaten miteinander im Streit sind. Sie wollen mit Gewalt einen anderen Staat zu etwas zwingen. Manchmal sind es nicht Staaten, sondern große Gruppen von Menschen, die Krieg führen. Krieg zerstört vieles, zum Beispiel Häuser und Straßen. Und meistens sterben auch viele Menschen.

  • Russland

    Russland ist ein sehr großes Land. Es ist eines der mächtigsten Länder der Welt. Der größte Teil von Russland gehört zu Asien. Der kleinere Teil liegt in Europa. Die Haupt-Stadt von Russland ist Moskau.

  • Ukraine

    Die Ukraine ist ein Land in Ost-Europa. Die Ukraine gehörte früher zu dem Land Sowjet-Union. Die Ukraine ist fast doppelt so groß wie Deutschland, aber es leben viel weniger Menschen dort. Viele von ihnen sprechen Ukrainisch und Russisch. Die Haupt-Stadt heißt Kiew. Ein Nachbar-Land von der Ukraine ist Russland. Russland möchte Teile von der Ukraine haben. Darum gibt es seit 2014 Kämpfe um diese Teile: zum Beispiel um die Halb-Insel Krim oder den Osten von der Ukraine. Im Jahr 2022 hat Russland dann die ganze Ukraine angegriffen. Seitdem ist Krieg in dem Land.

  • USA

    Die USA heißen auch "Vereinigte Staaten von Amerika" oder kurz: Amerika. Das Land ist eines der mächtigsten der Welt. Die USA sind etwa 9,8 Millionen Quadrat-Kilometer groß. Sie sind der dritt-größte Staat der Erde. Zu den USA gehören 50 Bundes-Staaten.

  • Europa

    Europa ist ein Erd-Teil. Deutschland liegt in Europa. Zu Europa gehören über 40 Länder. Davon gehören 27 zur Europäischen Union.

  • NATO

    Die NATO ist eine Gruppe von Ländern. 32 Länder machen dabei mit. Sie haben gemeinsame Ziele und Aufgaben. Ein wichtiges Ziel ist die Sicherheit von den Mitglieds-Ländern. Das bedeutet: Wenn ein Mitglieds-Land angegriffen wird, helfen die anderen Mitglieds-Länder. Sie schicken zum Beispiel Soldaten. Deshalb sagt man auch: Die NATO ist ein Verteidigungs-Bündnis. Deutschland ist auch in der NATO. Andere Mitglieds-Länder sind zum Beispiel Frankreich, Groß-Britannien und die USA.

