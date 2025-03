Trump, Selenskyj und Putin (Morissard/Bednyakov/AP/dpa)

Trump hat vorgeschlagen: Die russischen Soldaten sollen 30 Tage nicht mehr auf Kraft-Werke in der Ukraine schießen. In Kraft-Werken wird Strom gemacht. Der Präsident von Russland ist Wladimir Putin. Er hat gesagt: Das machen wir jetzt. Das nennt man eine Feuer-Pause. Der Präsident von der Ukraine heißt Wolodymyr Selenskyj. Er sagt: Die Ukraine stimmt dem Vorschlag von Trump zu. Die Ukraine will für 30 Tage nicht mehr in Russland Kraft-Werke angreifen.

Die USA und Russland wollen schon bald über Frieden in der Ukraine reden. Putin nennt aber Bedingungen. Er sagt: Die USA und ihre Partner dürfen keine Waffen mehr an die Ukraine schicken. Selenskyj sagt aber: Das werden die Partner von der Ukraine nicht akzeptieren. Selenskyj hofft, dass sein Land weiter Waffen bekommt.

Putin und Trump haben auch beschlossen, dass Russland und die Ukraine jeweils 175 Gefangene austauschen.