Ukraine kann weiter Getreide liefern

Russland hat im Sommer zugestimmt, dass die Ukraine ihr Getreide wieder in andere Länder liefern darf. Beide Länder haben ein Abkommen gehabt. Doch jetzt hat Moskau auf einmal gesagt: Wir machen nicht mehr mit. Die Ukraine nutzt den Transport-Weg, um russische Schiffe anzugreifen. Die Ukraine hat gesagt: Das stimmt nicht.

Das Land Türkei hat in dem Konflikt vermittelt. Denn die Getreide-Transporte aus der Ukraine sind sehr wichtig. Seit dem Krieg ist Getreide knapp und sehr teuer. In vielen Ländern in Afrika müssen die Menschen hungern.

Russland greift die Ukraine weiter an. Die Armee beschießt immer wieder Elektrizitäts-Werke oder die Wasser-Versorgung. Das heißt: Viele Menschen in der Ukraine sind ohne Strom und Wasser. Das macht das Leben für die Menschen noch schwieriger.