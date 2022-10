Putin verhängt Kriegs-Recht

Der russische Präsident Putin sitzt an seinem Schreibtisch. (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Sergei Ilyin)

Denn die russischen Behörden haben nun viel mehr Macht. In den vier Regionen gilt etwa eine Sperr-Stunde. Das heißt: Die Menschen dürfen nur zu bestimmten Uhrzeiten nach draußen. Auch sollen überall Kontroll-Punkte eingerichtet werden. Festnahmen werden erleichtert. Zudem können Bürger zu Zwangs-Arbeiten verpflichtet werden, etwa um Kriegs-Schäden aufzuräumen.

Als erstes hat Russland angeordnet, dass die Menschen die Stadt Cherson verlassen müssen. Offenbar geht die Armee davon aus, dass die Stadt von ukrainischen Truppen zurück erobert wird. Russland hatte die ost-ukrainischen Gebiete Luhansk, Donezk, Cherson und Saporischja annektiert und damit gegen das Völker-Recht verstoßen.

In den vergangenen Tagen hat die russische Armee wieder Ziele in der gesamten Ukraine bombardiert. Dabei sind zahlreiche Elektrizitäts-Werke zerstört worden. Viele Menschen in der Ukraine sind ohne Strom.