Strafen für Homo-Sexuelle in Uganda

In Uganda werden die Strafen für Homo-Sexuelle härter. (imago images / ZUMA Wire / Sally Hayden )

Homo-Sexuelle lieben Menschen mit dem gleichen Geschlecht. Man sagt auch schwul oder lesbisch. Ein schwuler Mann liebt Männer. Eine lesbische Frau liebt Frauen.

Das neue Gesetz in Uganda sagt: Auch Menschen, die von der Homo-Sexualität eines anderen Menschen wissen und nichts darüber sagen, können bestraft werden. Viele Politiker in Uganda sagen: Homo-Sexualität ist gegen die Natur von den Menschen. Deswegen soll sie verboten werden.

In vielen Ländern in Afrika ist Homo-Sexualität verboten. Der UNO-Menschenrechts-Kommissar heißt Volker Türk. Er hat jetzt gesagt: Das Gesetz in Uganda ist besonders schlimm. Der Menschenrechts-Kommissar bittet den Präsidenten von dem Land Uganda, das Gesetz nicht zu unterschreiben. Ohne Unterschrift ist das Gesetz nicht gültig. Der Präsident von Uganda heißt Yoweri Museveni. Er ist aber für das Gesetz.