Gast-Geber für EM 2028 und 2032 stehen fest

Die Fußball-Europa-Meisterschaft findet 2028 in Groß-Britannien und in dem Land Irland statt. Das hat die UEFA entschieden. Auch für 2032 wurden 2 Gast-Geber ausgesucht: Dann ist die EM in Italien und in der Türkei.

13.10.2023