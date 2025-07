U-21-National-Mannschaft

U-21 bedeutet: unter 21 Jahre alt. In der U-21-National-Mannschaft dürfen nur Sportler mitmachen, die am Anfang von einem Turnier noch nicht 21 Jahre alt sind. Wenn die Turniere länger dauern, können die Spieler am Ende aber auch 22 oder 23 Jahre alt sein. Eine U-21-National-Mannschaft soll junge Sportler fördern. Fördern heißt, sie besser zu machen. Wenn die Sportler besser sind, können sie in der National-Mannschaft spielen.