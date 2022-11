Twitter entlässt viele Mitarbeiter

Elon Musk hat gesagt: Twitter verdient zu wenig. Deshalb müssen die Angestellten gehen. Er hat der Hälfte der Angestellten gekündigt. Die Hälfte von den Angestellten sind ungefähr 3.700 Menschen. Die Angestellten arbeiten in dem Land USA für Twitter. Alle Angestellten durften nicht mehr in die Büros kommen. Sie mussten zuhause auf eine E-Mail warten. In der stand dann, ob sie gekündigt worden sind.

Kurz darauf hat es sich Twitter wohl anders überlegt. Einige von den Angestellten sollen jetzt doch bei Twitter bleiben, obwohl der Chef ihnen gekündigt hat. Das schreibt eine Nachrichten-Agentur. Die Angestellten wissen sehr viel und Twitter braucht sie deshalb.