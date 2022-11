Musk kauft Twitter

Elon Musk hat Twitter gekauft. (imago / Political-Moments)

Nutzerinnen und Nutzer sollen bei Twitter jetzt Geld zahlen. Zum Beispiel für den blauen Haken. Der blaue Haken bei Twitter bedeutet: Ja, das ist wirklich das Konto von dem Nutzer. Das ist sehr wichtig zum Beispiel für Politiker oder Prominente. Elon Musk will, dass die Nutzer jetzt ein teures Abo kaufen.

Elon Musk will aber auch andere Regeln ändern. Zum Beispiel die Regeln für Meinungs-Freiheit. Er will nicht so strenge Regeln haben. Elon Musk sagt: Auch Leute, die bei Twitter gesperrt waren, dürfen bald wieder mitmachen.

Elon Musk hat Twitter für 44 Milliarden Dollar gekauft. Er hat als erstes die Chefs von dem Unternehmen entlassen und ein wichtiges Kontroll-Gremium aufgelöst. Er hat jetzt als reichster Mann von der Welt alleine die Macht bei Twitter. Das macht vielen Menschen Angst.