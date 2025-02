Millionen Menschen sehen Streit-Gespräch zwischen Scholz und Merz

Vor Bundestags-Wahlen gibt es im Fernsehen immer Streit-Gespräche zwischen wichtigen Politikern. Am Sonntag gab es ein Streit-Gespräch zwischen Olaf Scholz und Friedrich Merz. Scholz will Bundes-Kanzler bleiben. Merz will Bundes-Kanzler werden. Mehr als 12 Millionen Menschen haben sich das Gespräch angeschaut.