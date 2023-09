5 mal Gold für Turnerin

Die Turnerin Darja Varfolomeev freut sich über ihre 5 Gold-Medaillen. (Rolf Vennenbernd / dpa / Rolf Vennenbernd)

Die 16-jährige Turnerin gewann in den 4 Einzel-Wettbewerben mit dem Ball, dem Band, den Keulen und dem Reifen. Anschließend siegte sie auch noch im Mehr-Kampf. Sie ist die erste deutsche Mehrkampf-Welt-Meisterin seit 1975. Der Deutsche Turner-Bund hat gesagt: Das ist ein historischer Erfolg.Die Weltmeisterschaft war in der spanischen Stadt Valencia.

Darja Varfolomeev ist in Russland geboren. Sie ist im Alter von 12 Jahren nach Deutschland gekommen, weil sie sich hier bessere Chancen auf eine Sport-Karriere erhofft hat. Sie trainiert 36 Stunden in der Woche. Ihr nächstes Ziel sind die Olympischen Spiele in Paris.