Der Wochen-Rückblick in Einfacher Sprache


800 Jahre alter Turm in Rom eingestürzt

In Rom ist ein sehr alter Turm bei Bau-Arbeiten eingestürzt. Rom ist die Haupt-Stadt von dem Land Italien. Bei dem Unglück ist ein Bau-Arbeiter gestorben.

Das Foto zeigt den Turm mit zum Teil eingestürzter Seitenwand. Davor stehen Geräte und Helfer von der Feuerwehr.
Der Turm Torre Dei Conti in Rom ist eingestürzt (picture alliance / ZUMAPRESS.com / Francesco Fotia)
Der Turm heißt Torre dei Conti, weil er vor mehr als 800 Jahren für eine Familie mit dem Namen Conti gebaut wurde. Der Turm ist 29 Meter hoch und gehört zu den wichtigsten Bauwerken in Rom aus dem Mittel-Alter. Der Turm ist in der Nähe von dem Kolosseum. Das ist ein berühmtes Bau-Werk aus der Zeit von den Römern.
Die Rettungs-Arbeiten für die Bau-Arbeiter waren sehr schwierig. 3 Arbeiter mussten längere Zeit ganz oben auf dem Turm warten. Bei den Rettungs-Arbeiten ist noch ein weiterer Teil von dem Turm eingestürzt.
Wörter-Buch

  • Italien

    Italien ist ein Land in Europa. In Italien leben etwas mehr als 60 Millionen Menschen. Die meisten von ihnen sprechen Italienisch. Die Haupt-Stadt von Italien heißt Rom. Italien gehört wie Deutschland zur EU, also zur Europäischen Union.

  • Mittel-Alter

    Das Mittel-Alter ist die Zeit in Europa vom 6. bis zum 15. Jahrhundert. Damals gab es Könige, Ritter und Burgen.

