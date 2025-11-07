800 Jahre alter Turm in Rom eingestürzt

Der Turm Torre Dei Conti in Rom ist eingestürzt (picture alliance / ZUMAPRESS.com / Francesco Fotia)

Der Turm heißt Torre dei Conti, weil er vor mehr als 800 Jahren für eine Familie mit dem Namen Conti gebaut wurde. Der Turm ist 29 Meter hoch und gehört zu den wichtigsten Bauwerken in Rom aus dem Mittel-Alter. Der Turm ist in der Nähe von dem Kolosseum. Das ist ein berühmtes Bau-Werk aus der Zeit von den Römern.

Die Rettungs-Arbeiten für die Bau-Arbeiter waren sehr schwierig. 3 Arbeiter mussten längere Zeit ganz oben auf dem Turm warten. Bei den Rettungs-Arbeiten ist noch ein weiterer Teil von dem Turm eingestürzt.