Die Regierung in dem Land Türkei verbietet den Kaiser-Schnitt bei vielen Geburten. (imago / Westend61)

Ein Kaiser-Schnitt ist eine Operation. Ärzte schneiden den Bauch auf und holen so das Baby auf die Welt. Die Regierung in der Türkei hat die Kaiser-Schnitte verboten. Das Verbot gilt in allen privaten Kranken-Häusern. Nur noch bei einem Notfall dürfen Frauen einen Kaiser-Schnitt machen lassen.

Viele Menschen in der Türkei sind wütend über diese neue Regel. Sie sagen: Die Regierung entscheidet zu sehr über das Leben von den Frauen. Viele Menschen fordern: Jede Frau soll selbst über die Geburt entscheiden dürfen.

Die Regierung in der Türkei sagt: Es sollen wieder mehr Kinder geboren werden. Die Kinder sollen auf natürlichem Weg geboren werden. Man spricht dann von einer vaginalen Geburt. Denn nach einer Geburt ohne Kaiser-Schnitt können Frauen wieder schneller schwanger werden. So können insgesamt mehr Kinder geboren werden.