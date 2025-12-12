Schutz-Hülle um Atom-Kraft-Werk muss repariert werden

Die Schutzhülle um den beschädigten Reaktor von dem Atomkraftwerk Tschernobyl in der Ukraine. (IMAGO / Pacific Press Agency / IMAGO / Lev Radin)

In dem Atom-Kraft-Werk Tschernobyl hat es in dem Jahr 1986 einen Unfall gegeben. Eine Explosion hat einen Reaktor zerstört. Dadurch ist radio-aktive Strahlung ausgetreten.

Radio-Aktivität ist sehr gefährlich für Menschen, Tiere und Pflanzen. Viele Menschen in der Nähe von Tschernobyl wurden sehr krank. Die Radio-Aktivität hat sich damals mit dem Wind auch in andere Länder in Europa verbreitet.

Über den Reaktor wurde eine große Schutz-Hülle gebaut. So kann keine Strahlung mehr austreten.

Fach-Leute von der Internationalen Atom-Energie-Behörde sagen: Die Schutz-Hülle ist nicht mehr sicher genug. Sie ist im Februar von einer Drohne beschädigt worden. Damals ist die Hülle schon etwas repariert worden. Die Fach-Leute haben festgestellt: Das reicht nicht aus.

In der Ukraine ist seit 2022 Krieg. Das Land wird von Russland angegriffen. Angriffe auf Atom-Kraft-Werke sind besonders gefährlich.