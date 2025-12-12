Der Wochen-Rückblick in Einfacher Sprache


Schutz-Hülle um Atom-Kraft-Werk muss repariert werden

In dem Land Ukraine steht ein kaputtes Atom-Kraft-Werk. Es heißt Tschernobyl. Um das Atom-Kraft-Werk ist eine Hülle aus Beton und Stahl. Fach-Leute sagen: Diese Hülle muss dringend repariert werden. Sie ist im Ukraine-Krieg beschädigt worden.

Schutzhülle um den beschädigten Reaktor von dem Atomkraftwerk Tschernobyl in der Ukraine. Die Hülle ist riesengroß und halbkreisförmig. Sie glänzt silbrig.
Die Schutzhülle um den beschädigten Reaktor von dem Atomkraftwerk Tschernobyl in der Ukraine. (IMAGO / Pacific Press Agency / IMAGO / Lev Radin)
In dem Atom-Kraft-Werk Tschernobyl hat es in dem Jahr 1986 einen Unfall gegeben. Eine Explosion hat einen Reaktor zerstört. Dadurch ist radio-aktive Strahlung ausgetreten.
Radio-Aktivität ist sehr gefährlich für Menschen, Tiere und Pflanzen. Viele Menschen in der Nähe von Tschernobyl wurden sehr krank. Die Radio-Aktivität hat sich damals mit dem Wind auch in andere Länder in Europa verbreitet.
Über den Reaktor wurde eine große Schutz-Hülle gebaut. So kann keine Strahlung mehr austreten.
Fach-Leute von der Internationalen Atom-Energie-Behörde sagen: Die Schutz-Hülle ist nicht mehr sicher genug. Sie ist im Februar von einer Drohne beschädigt worden. Damals ist die Hülle schon etwas repariert worden. Die Fach-Leute haben festgestellt: Das reicht nicht aus.
In der Ukraine ist seit 2022 Krieg. Das Land wird von Russland angegriffen. Angriffe auf Atom-Kraft-Werke sind besonders gefährlich.

Wörter-Buch

  • Ukraine

    Die Ukraine ist ein Land in Ost-Europa. Die Ukraine gehörte früher zu dem Land Sowjet-Union. Die Ukraine ist fast doppelt so groß wie Deutschland, aber es leben viel weniger Menschen dort. Viele von ihnen sprechen Ukrainisch und Russisch. Die Haupt-Stadt heißt Kiew. Ein Nachbar-Land von der Ukraine ist Russland. Russland möchte Teile von der Ukraine haben. Darum gibt es seit 2014 Kämpfe um diese Teile: zum Beispiel um die Halb-Insel Krim oder den Osten von der Ukraine. Im Jahr 2022 hat Russland dann die ganze Ukraine angegriffen. Seitdem ist Krieg in dem Land.

  • Atom-Kraft-Werk

    Ein Atom-Kraft-Werk stellt Strom her. Dazu braucht man radio-aktives Material. Mit radio-aktivem Material muss man sehr vorsichtig sein. Radio-aktives Material ist schädlich für den Menschen und die Umwelt. Ein Unfall in einem Atom-Kraft-Werk kann deshalb schlimme Folgen haben. Und der Atom-Müll aus Atom-Kraft-Werken muss sehr lange sehr sicher vergraben werden. Deshalb sind viele Menschen gegen Atom-Kraft-Werke. In Deutschland sind seit 2023 alle Atom-Kraft-Werke abgeschaltet.

  • Radio-Aktivität

    Radio-Aktivität entsteht in ganz winzigen Teilchen. Diese Teilchen nennt man Atom-Kerne. Niemand kann sie sehen. Manche Atom-Kerne senden Strahlen aus. Das nennt man Radio-Aktivität. Die Strahlen sind sehr gefährlich. Sie machen den Menschen krank. Man kann davon Krebs bekommen und sterben.

  • Russland

    Russland ist ein sehr großes Land. Es ist eines der mächtigsten Länder der Welt. Der größte Teil von Russland gehört zu Asien. Der kleinere Teil liegt in Europa. Die Haupt-Stadt von Russland ist Moskau.

