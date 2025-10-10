Andrej Babis jubelt über den Erfolg seiner Partei ANO bei den Parlaments-Wahlen in Tschechien. (picture alliance / CTK / Katerina Sulova)

Andrej Babiš ist Chef von der Partei ANO. Er ist sehr reich. Er war schon von 2017 bis 2021 Regierungs-Chef in Tschechien.

Jetzt möchte Andrej Babiš mit seiner Partei wieder regieren. Für eine Mehrheit im Parlament braucht er aber die Unterstützung von anderen Parteien.

Vor der Wahl hat Andrej Babiš gesagt: Wenn ich regiere, wird Tschechien keine Munition mehr an die Ukraine liefern. In der Ukraine ist Krieg. Russland hat die Ukraine angegriffen. Bisher hat Tschechien der Ukraine mit Munition geholfen.