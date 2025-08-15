Trump und Putin wollen über den Krieg in der Ukraine sprechen

Trump und Putin wollen sich in Alaska treffen. (picture alliance / SvenSimon-ThePresidentialOfficeU / Presidential Office of Ukraine)

Russland hat die Ukraine vor mehr als 3 Jahren angegriffen. Trump hat vorgeschlagen: Die Ukraine soll Russland einige Landes-Teile abgeben. Russland soll die Angriffe auf andere Landes-Teile von der Ukraine stoppen. Trump sagt: Dann kann es Frieden geben.

Wolodymyr Selenkskyj ist der Präsident von der Ukraine. Er sagt: Die Ukraine will kein Land an Russland abgeben. Russland hat den Krieg begonnen. Er sagt: Russland darf für den Krieg nicht belohnt werden.

Selenkskyj sagt auch: Die Ukraine muss an den Verhandlungen beteiligt werden. Ohne Beteiligung von der Ukraine kann es keinen Frieden geben. Auch Deutschland und andere Länder in Europa sagen das.

Trump und Putin treffen sich am Freitag Abend in Alaska. Selenkskyj ist nicht eingeladen.

Alaska ist ein Bundes-Staat von den USA. Alaska gehörte früher zu Russland. In dem Jahr 1867 haben die USA Alaska von Russland gekauft.