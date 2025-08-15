Der Wochen-Rückblick in Einfacher Sprache


Trump und Putin wollen über den Krieg in der Ukraine sprechen

Der Präsident von Russland heißt Wladimir Putin. Er trifft am Freitag den Präsidenten von dem Land USA, Donald Trump. Sie wollen über ein Ende von dem Krieg in dem Land Ukraine sprechen. Viele Regierungs-Chefs aus Europa sagen: Trump und Putin sollen nicht allein über die Ukraine entscheiden.

Das Foto zeigt Donald Trump, den Präsidenten von dem Land USA und den russischen Präsidenten Putin
Trump und Putin wollen sich in Alaska treffen. (picture alliance / SvenSimon-ThePresidentialOfficeU / Presidential Office of Ukraine)
Russland hat die Ukraine vor mehr als 3 Jahren angegriffen. Trump hat vorgeschlagen: Die Ukraine soll Russland einige Landes-Teile abgeben. Russland soll die Angriffe auf andere Landes-Teile von der Ukraine stoppen. Trump sagt: Dann kann es Frieden geben.
Wolodymyr Selenkskyj ist der Präsident von der Ukraine. Er sagt: Die Ukraine will kein Land an Russland abgeben. Russland hat den Krieg begonnen. Er sagt: Russland darf für den Krieg nicht belohnt werden.
Selenkskyj sagt auch: Die Ukraine muss an den Verhandlungen beteiligt werden. Ohne Beteiligung von der Ukraine kann es keinen Frieden geben. Auch Deutschland und andere Länder in Europa sagen das.
Trump und Putin treffen sich am Freitag Abend in Alaska. Selenkskyj ist nicht eingeladen.
Alaska ist ein Bundes-Staat von den USA. Alaska gehörte früher zu Russland. In dem Jahr 1867 haben die USA Alaska von Russland gekauft.
Wörter-Buch

  • Präsident oder Präsidentin

    Der Präsident ist der Staats-Chef von einem Land. In vielen Ländern ist der Präsident der mächtigste Politiker. Das ist zum Beispiel in den USA und in Frankreich so. Aber in Deutschland und in anderen Ländern hat der Regierungs-Chef mehr Macht als der Präsident.

  • USA

    Die USA heißen auch "Vereinigte Staaten von Amerika" oder kurz: Amerika. Das Land ist eines der mächtigsten der Welt. Die USA sind etwa 9,8 Millionen Quadrat-Kilometer groß. Sie sind der dritt-größte Staat der Erde. Zu den USA gehören 50 Bundes-Staaten.

  • Russland

    Russland ist ein sehr großes Land. Es ist eines der mächtigsten Länder der Welt. Der größte Teil von Russland gehört zu Asien. Der kleinere Teil liegt in Europa. Die Haupt-Stadt von Russland ist Moskau.

  • Ukraine

    Die Ukraine ist ein Land in Ost-Europa. Die Ukraine gehörte früher zu dem Land Sowjet-Union. Die Ukraine ist fast doppelt so groß wie Deutschland, aber es leben viel weniger Menschen dort. Viele von ihnen sprechen Ukrainisch und Russisch. Die Haupt-Stadt heißt Kiew. Ein Nachbar-Land von der Ukraine ist Russland. Russland möchte Teile von der Ukraine haben. Darum gibt es seit 2014 Kämpfe um diese Teile: zum Beispiel um die Halb-Insel Krim oder den Osten von der Ukraine. Im Jahr 2022 hat Russland dann die ganze Ukraine angegriffen. Seitdem ist Krieg in dem Land.

  • Krieg

    Von Krieg spricht man, wenn Staaten miteinander im Streit sind. Sie wollen mit Gewalt einen anderen Staat zu etwas zwingen. Manchmal sind es nicht Staaten, sondern große Gruppen von Menschen, die Krieg führen. Krieg zerstört vieles, zum Beispiel Häuser und Straßen. Und meistens sterben auch viele Menschen.

