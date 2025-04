Die USA wollen neue Zölle

Die Regierung von dem Land USA will neue Zölle. Es geht um alle Waren aus anderen Ländern, die in den USA verkauft werden. Der Präsident von den USA heißt Donald Trump. Er will mit den Zöllen andere Länder bestrafen. Trump hat angekündigt: Für fast alle Länder gibt es eine Zoll-Gebühr von 10 Prozent.