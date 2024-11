Donald Trump wird zum 2. Mal der Präsident von den USA. (Alex Brandon/AP/dpa)

Donald Trump war schon einmal Präsident von den USA. Das war von 2017 bis 2021. Danach war Joe Biden von der Demokratischen Partei Präsident.

Donald Trump hat bei dieser Wahl viele Wähler-Stimmen in wichtigen Bundes-Staaten gewonnen. Zum Beispiel in den Bundes-Staaten Pennsylvania, North Carolina, Georgia und Wisconsin. Das deutliche Ergebnis war eine Überraschung. Denn vor der Wahl waren Kamala Harris und Donald Trump in Umfragen nah beieinander.

Am 20. Januar übernimmt Donald Trump das Präsidenten-Amt. Dadurch wird sich vieles in den USA ändern. Und es wird sich vieles für andere Länder auf der Welt ändern.

Im Wahl-Kampf hat Trump gesagt: Ich will die Wirtschaft von den USA schützen. Waren aus dem Ausland könnten dann teurer werden. Das wäre schlecht für viele deutsche Unternehmen. Sie könnten dann weniger Waren in den USA verkaufen.

Trump hat im Wahl-Kampf auch gesagt: Ich will den Krieg in dem Land Ukraine beenden. Die Ukraine verteidigt sich gegen das Land Russland. Manche befürchten, dass Donald Trump als Präsident viel weniger Geld und Waffen an die Ukraine schickt.

Der Bundes-Kanzler von Deutschland heißt Olaf Scholz. Olaf Scholz hat gesagt: Deutschland und die USA arbeiten schon lange gut zusammen. Auch in Zukunft werden wir gut zusammen arbeiten.