Neue Gespräche über Frieden in der Ukraine

Es hat wichtige Treffen zum Krieg gegen das Land Ukraine gegeben. Es ging um die Frage: Wie kann der Krieg von Russland gegen die Ukraine aufhören? Die Treffen waren in dem Land USA.

Donald Trump und Wolodymyr Selenskyj stehen vor dem Weißen Haus.
Donald Trump und Wolodymyr Selenskyj haben sich im Weißen Haus in Washington getroffen. (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Julia Demaree Nikhinson)
Der Präsident von den USA heißt Donald Trump. Er hat den Präsidenten von der Ukraine eingeladen. Er heißt Wolodymyr Selenskyj. Außerdem waren bei dem Treffen viele wichtige Politiker und Politikerinnen von der Europäischen Union dabei. Zum Beispiel die EU-Kommissions-Präsidentin Ursula von der Leyen. Und auch der deutsche Bundes-Kanzler Friedrich Merz war mit dabei in den USA.
Trump hat gesagt: Russland und die Ukraine müssen miteinander verhandeln. Ich möchte, dass sich Selenskyj direkt mit dem Präsidenten von Russland trifft. Er heißt Wladimir Putin. Trump hat sich auch schon mit Putin in den USA getroffen. Bisher will Putin aber kein Treffen mit Selenskyj.
Außerdem haben die Politiker aus Europa über das Thema Sicherheits-Garantien gesprochen. Sicherheits-Garantien bedeuten: Andere Länder helfen dabei, dass ein Frieden wirklich klappt. Die Ukraine sagt: Ohne Sicherheits-Garantien können wir keinen Friedens-Vertrag mit Russland machen. Sonst greift Russland in einigen Jahren wieder an.
Viele Fragen sind noch nicht geklärt. Zum Beispiel, welche Sicherheits-Garantien es geben könnte. Außerdem hat Donald Trump schon oft seine Meinung zur Ukraine und zu Russland geändert. Und Russland hat viele Bedingungen für ein Ende von seinen Angriffen.
Wörter-Buch

  • Ukraine

    Die Ukraine ist ein Land in Ost-Europa. Die Ukraine gehörte früher zu dem Land Sowjet-Union. Die Ukraine ist fast doppelt so groß wie Deutschland, aber es leben viel weniger Menschen dort. Viele von ihnen sprechen Ukrainisch und Russisch. Die Haupt-Stadt heißt Kiew. Ein Nachbar-Land von der Ukraine ist Russland. Russland möchte Teile von der Ukraine haben. Darum gibt es seit 2014 Kämpfe um diese Teile: zum Beispiel um die Halb-Insel Krim oder den Osten von der Ukraine. Im Jahr 2022 hat Russland dann die ganze Ukraine angegriffen. Seitdem ist Krieg in dem Land.

  • USA

    Die USA heißen auch "Vereinigte Staaten von Amerika" oder kurz: Amerika. Das Land ist eines der mächtigsten der Welt. Die USA sind etwa 9,8 Millionen Quadrat-Kilometer groß. Sie sind der dritt-größte Staat der Erde. Zu den USA gehören 50 Bundes-Staaten.

  • Russland

    Russland ist ein sehr großes Land. Es ist eines der mächtigsten Länder der Welt. Der größte Teil von Russland gehört zu Asien. Der kleinere Teil liegt in Europa. Die Haupt-Stadt von Russland ist Moskau.

