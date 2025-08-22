Neue Gespräche über Frieden in der Ukraine

Donald Trump und Wolodymyr Selenskyj haben sich im Weißen Haus in Washington getroffen. (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Julia Demaree Nikhinson)

Der Präsident von den USA heißt Donald Trump. Er hat den Präsidenten von der Ukraine eingeladen. Er heißt Wolodymyr Selenskyj. Außerdem waren bei dem Treffen viele wichtige Politiker und Politikerinnen von der Europäischen Union dabei. Zum Beispiel die EU-Kommissions-Präsidentin Ursula von der Leyen. Und auch der deutsche Bundes-Kanzler Friedrich Merz war mit dabei in den USA.

Trump hat gesagt: Russland und die Ukraine müssen miteinander verhandeln. Ich möchte, dass sich Selenskyj direkt mit dem Präsidenten von Russland trifft. Er heißt Wladimir Putin. Trump hat sich auch schon mit Putin in den USA getroffen. Bisher will Putin aber kein Treffen mit Selenskyj.

Außerdem haben die Politiker aus Europa über das Thema Sicherheits-Garantien gesprochen. Sicherheits-Garantien bedeuten: Andere Länder helfen dabei, dass ein Frieden wirklich klappt. Die Ukraine sagt: Ohne Sicherheits-Garantien können wir keinen Friedens-Vertrag mit Russland machen. Sonst greift Russland in einigen Jahren wieder an.

Viele Fragen sind noch nicht geklärt. Zum Beispiel, welche Sicherheits-Garantien es geben könnte. Außerdem hat Donald Trump schon oft seine Meinung zur Ukraine und zu Russland geändert. Und Russland hat viele Bedingungen für ein Ende von seinen Angriffen.