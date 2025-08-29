Der Wochen-Rückblick in Einfacher Sprache


US-Regierung plant angeblich Einsatz von National-Garde in Chicago

Donald Trump ist der Präsident von dem Land USA. Jetzt will Trump angeblich die National-Garde in die Stadt Chicago schicken. Zur National-Garde gehören besonders ausgebildete Soldaten.

Audio herunterladen
Das Foto zeigt US-Präsident Donald Trump. Er hat ein weißes Hemd, eine rote Krawatte und eine blaue Jacke an.
US-Präsident Donald Trump (IMAGO / Agencia EFE / IMAGO / Octavio Guzmán)
Die Zeitung "Washington Post" hat über den geplanten Einsatz von der National-Garde berichtet. Trump hat die National-Garde schon in die Städte Los Angeles und Washington geschickt.
Trump sagt: In diesen Städten gibt es zu viel Chaos, Gewalt und Verbrechen. Das stimmt aber nicht immer. Die 3 Städte werden von Politikern von der Demokratischen Partei regiert. Trump ist in der Republikanischen Partei. Kritiker sagen: Trump will mit der National-Garde gegen politische Gegner vorgehen.
In den USA haben die Bundes-Staaten die Kontrolle über die National-Garde. Ausnahmsweise - zum Beispiel bei Natur-Katastrophen - kann der Präsident die Kontrolle über die National-Garde übernehmen. Viele sagen: Trump macht das jetzt aber in Fällen, in denen er das eigentlich nicht darf.
Diese Meldung als epub herunterladen

Wörter-Buch

  • USA

    Die USA heißen auch "Vereinigte Staaten von Amerika" oder kurz: Amerika. Das Land ist eines der mächtigsten der Welt. Die USA sind etwa 9,8 Millionen Quadrat-Kilometer groß. Sie sind der dritt-größte Staat der Erde. Zu den USA gehören 50 Bundes-Staaten.

  • Präsident oder Präsidentin

    Der Präsident ist der Staats-Chef von einem Land. In vielen Ländern ist der Präsident der mächtigste Politiker. Das ist zum Beispiel in den USA und in Frankreich so. Aber in Deutschland und in anderen Ländern hat der Regierungs-Chef mehr Macht als der Präsident.

  • Parteien in den USA

    In den USA gibt es 2 große Parteien. Eine davon ist die Demokratische Partei. Sie wurde im Jahr 1828 gegründet. Ihre Vor-Gänger-Partei war schon 1792 gegründet worden. Das Wappen-Tier der Demokratischen Partei ist der Esel, die Partei-Farbe ist blau. Die Republikanische Partei gibt es seit dem Jahr 1854. Ihr Wappen-Tier ist der Elefant. Die Partei-Farbe ist rot.

zum Wörter-Buch