US-Regierung plant angeblich Einsatz von National-Garde in Chicago

US-Präsident Donald Trump (IMAGO / Agencia EFE / IMAGO / Octavio Guzmán)

Die Zeitung "Washington Post" hat über den geplanten Einsatz von der National-Garde berichtet. Trump hat die National-Garde schon in die Städte Los Angeles und Washington geschickt.

Trump sagt: In diesen Städten gibt es zu viel Chaos, Gewalt und Verbrechen. Das stimmt aber nicht immer. Die 3 Städte werden von Politikern von der Demokratischen Partei regiert. Trump ist in der Republikanischen Partei. Kritiker sagen: Trump will mit der National-Garde gegen politische Gegner vorgehen.

In den USA haben die Bundes-Staaten die Kontrolle über die National-Garde. Ausnahmsweise - zum Beispiel bei Natur-Katastrophen - kann der Präsident die Kontrolle über die National-Garde übernehmen. Viele sagen: Trump macht das jetzt aber in Fällen, in denen er das eigentlich nicht darf.