US-Präsident Trump verklagt britischen Sender BBC

US-Präsident Trump verklagt die BBC. (picture alliance / ZUMAPRESS.com / Vuk Valcic)

Die BBC hat sich schon vor einiger Zeit bei Trump entschuldigt. Der Sender sagt: Wir haben Fehler gemacht. Aber wir werden uns gegen die Klage wehren. Der Bericht von der BBC ist nie in den USA gesendet worden.

Bei der Klage geht es um einen Beitrag von der BBC aus dem letzten Jahr. In dem Beitrag wurde eine Rede von Trump gezeigt. Aber es wurden nur manche Teile von der Rede gezeigt. Man kann den Eindruck bekommen, dass Trump zur Gewalt aufruft.

Die Rede ist vom 6. Januar 2021. Trump hatte vorher die Präsidentschafts-Wahl verloren. Kurz nach der Rede gab es einen Angriff auf das Kapitol in der Stadt Washington. Das Kapitol gehört zu den wichtigsten Regierungs-Gebäuden in dem Land USA. Anhänger von Donald Trump haben das Gebäude gestürmt und verwüstet. Es gab deswegen ein Gerichts-Verfahren gegen Trump. Aber nach Trumps Wieder-Wahl im Jahr 2024 wurde das Verfahren beendet.

Experten glauben: Trump wird mit der Klage gegen die BBC scheitern. Ein Grund ist die Meinungs-Freiheit in dem Land USA. Eine Klage könnte die Meinungs-Freiheit einschränken.