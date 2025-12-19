Nachrichten in
Einfacher Sprache


US-Präsident Trump verklagt britischen Sender BBC

US-Präsident Donald Trump verklagt den britischen Sender BBC. Trump sagt: Die BBC hat falsch über mich berichtet. Deswegen soll der Sender 10 Milliarden Dollar Schaden-Ersatz an Trump zahlen.

Audio herunterladen
Blick auf das BBC-Haupt-Gebäude in London
US-Präsident Trump verklagt die BBC. (picture alliance / ZUMAPRESS.com / Vuk Valcic)
Die BBC hat sich schon vor einiger Zeit bei Trump entschuldigt. Der Sender sagt: Wir haben Fehler gemacht. Aber wir werden uns gegen die Klage wehren. Der Bericht von der BBC ist nie in den USA gesendet worden.
Bei der Klage geht es um einen Beitrag von der BBC aus dem letzten Jahr. In dem Beitrag wurde eine Rede von Trump gezeigt. Aber es wurden nur manche Teile von der Rede gezeigt. Man kann den Eindruck bekommen, dass Trump zur Gewalt aufruft.
Die Rede ist vom 6. Januar 2021. Trump hatte vorher die Präsidentschafts-Wahl verloren. Kurz nach der Rede gab es einen Angriff auf das Kapitol in der Stadt Washington. Das Kapitol gehört zu den wichtigsten Regierungs-Gebäuden in dem Land USA. Anhänger von Donald Trump haben das Gebäude gestürmt und verwüstet. Es gab deswegen ein Gerichts-Verfahren gegen Trump. Aber nach Trumps Wieder-Wahl im Jahr 2024 wurde das Verfahren beendet.
Experten glauben: Trump wird mit der Klage gegen die BBC scheitern. Ein Grund ist die Meinungs-Freiheit in dem Land USA. Eine Klage könnte die Meinungs-Freiheit einschränken.
Diese Meldung als epub herunterladen

Wörter-Buch

  • USA

    Die USA heißen auch "Vereinigte Staaten von Amerika" oder kurz: Amerika. Das Land ist eines der mächtigsten der Welt. Die USA sind etwa 9,8 Millionen Quadrat-Kilometer groß. Sie sind der dritt-größte Staat der Erde. Zu den USA gehören 50 Bundes-Staaten.

  • Groß-Britannien

    Groß-Britannien wird ein Land in Europa genannt. Eigentlich heißt das Land "Vereinigtes König-Reich von Groß-Britannien und Nord-Irland". Es ist ein Staat auf den Britischen Inseln. Sie liegen in der Nord-See. Die größte Insel heißt Groß-Britannien. Weitere Inseln heißen Irland, Shetland oder Isle of Man. Das Vereinigte König-Reich besteht aus mehreren Landes-Teilen. Sie heißen England, Schottland, Wales und Nord-Irland. Die Bewohner nennt man Briten. Sie sprechen Englisch. Die Haupt-Stadt ist London.

  • Präsident oder Präsidentin

    Der Präsident ist der Staats-Chef von einem Land. In vielen Ländern ist der Präsident der mächtigste Politiker. Das ist zum Beispiel in den USA und in Frankreich so. Aber in Deutschland und in anderen Ländern hat der Regierungs-Chef mehr Macht als der Präsident.

  • Meinungs-Freiheit

    Meinungs-Freiheit heißt: Jeder Mensch darf frei reden und sich frei äußern. Die Meinungs-Freiheit gehört zu den Grund-Rechten. Sie ist auch ein Menschen-Recht. Man darf seine Meinung in Wort, Bild oder Schrift frei äußern.

zum Wörter-Buch