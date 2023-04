Ex-Präsident Donald Trump in New York vor Gericht (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Seth Wenig)

Donald Trump musste zu einem Gerichts-Termin kommen. Trump hat zu dem Richter gesagt: Ich habe keine Geschäfts-Unterlagen gefälscht. Ich habe nichts Verbotenes getan. Nun muss genau untersucht werden, ob Donald Trump die Wahrheit gesagt hat.

In dem Monat Januar muss Donald Trump wieder zu dem Gericht. Dann wird in dem Straf-Prozess entschieden, ob Trump eine Strafe bekommt. 2024 wird in dem Land USA wieder ein neuer Präsident gewählt. Donald Trump hat gesagt: Ich will wieder Präsident werden. Ich trete in jedem Fall zur Wahl an.