Polizei-Foto von Trump

Das ist das Polizei-Foto von Donald Trump. (IMAGO / ZUMA Wire / IMAGO / Fulton County Sheriff)

Auf dem Polizei-Foto schaut Donald Trump besonders grimmig in die Kamera. Er hat aber nicht besonders darunter gelitten, wie ein normaler Verbrecher behandelt zu werden. Trump hat das Foto sofort in den sozialen Medien veröffentlicht. Außerdem hat er T-Shirts mit dem Foto drucken lassen. Darauf steht auf englisch "Niemals aufgeben". Trump will nächstes Jahr wieder Präsident von den USA werden. Für den Wahl-Kampf braucht er sehr viel Geld. Das will er jetzt auch mit den T-Shirts einnehmen.

Die Anklage in Georgia ist bereits die 4. Anklage gegen Trump. Ihm wird vorgeworfen, dass er versucht hat, den Ausgang der Wahl in Georgia nachträglich zu ändern. In dem Bundes-Staat war das Ergebnis bei der Präsidenten-Wahl 2020 besonders knapp. Trump fehlten damals nur 11.870 Stimmen zum Sieg. Er soll den Wahl-Leiter aufgefordert haben, diese Stimmen für ihn zu organisieren. Die Anklage soll nächste Woche vor Gericht verlesen werden.

Trump hat die Vorwürfe gegen ihn zurückgewiesen. Er sagt: Das ist eine Hexen-Jagd. Meine Gegner wollen so verhindern, dass ich wieder Präsident werde.