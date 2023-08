Der frühere US-Präsident Donald Trump ist schon wieder angeklagt worden. (picture alliance / zz / Dennis Van Tine / STAR MAX / IPx / zz / Dennis Van Tine / STAR MAX / IPx)

In Georgia war das Ergebnis bei der Präsidenten-Wahl 2020 besonders knapp. Trump soll im Anschluss versucht haben, den Ausgang zu seinen Gunsten zu verändern. Er wollte damals als Präsident wieder-gewählt werden. Trump soll den damaligen Wahl-Leiter in Georgia aufgefordert haben, 11.780 Wähler-Stimmen zu besorgen. So viele wären zu seinem Sieg nötig gewesen. Mit Trump sind 18 weitere Personen angeklagt.

Trump hat die Vorwürfe zurückgewiesen. Er sprach von einer Hexen-Jagd gegen ihn. Zugleich hat er angekündigt, in den kommenden Tagen Material vorzulegen, das ihn entlastet. Er hat bis heute nicht zugegeben, dass er die Wahl gegen den Demokraten Joe Biden verloren hat.

Trump will im nächsten Jahr wieder bei der Präsidentschafts-Wahl in den USA antreten. Der Prozess in Georgia könnte für Trump besonders unangenehm werden. Er soll im März beginnen. Und er könnte live im Fernsehen übertragen werden.