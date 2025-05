100 Tage Präsident Trump

Donald Trump bei seiner 100-Tage-Feier in Warren, Michigan. (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Alex Brandon)

Das Handels-Ministerium von den USA hat gesagt: Unsere Wirtschaft ist in den ersten 3 Monaten von dem Jahr geschrumpft. Das heißt: Wir haben weniger Waren und Dienst-Leistungen hergestellt als im letzten Jahr.

Wirtschafts-Fachleute sagen: Dass es der Wirtschaft in den USA nicht so gut geht, liegt auch an den Zöllen. Trump hat nämlich Zölle für Waren aus fast allen Ländern eingeführt. Das bedeutet: Wenn Waren aus anderen Ländern in die USA kommen, muss extra Geld an den Staat gezahlt werden. Dadurch werden zum Beispiel deutsche Waren für Amerikaner teurer.

Trump will die Unternehmen aus der ganzen Welt dazu bringen, neue Fabriken in den USA zu bauen. Und Trump will andere Staaten dazu bringen, mehr Waren aus den USA zu kaufen.

Trump hat ein Fest veranstaltet, weil er seit 100 Tagen Präsident ist. Dort hat er gesagt: Ich mache Amerika reich. Ich schaffe neue Jobs.