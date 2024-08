Jeder 2. Mensch auf der Welt hat kein sauberes Trink-Wasser

Trinkwasser aus dem Wasserhahn (picture alliance / M.i.S. / Bernd Feil / M.i.S.)

Sauberes Trink-Wasser ist ein Menschen-Recht. Das bedeutet: Eigentlich müssen sich die Regierungen um sauberes Trink-Wasser für alle Menschen kümmern. Die Forschenden sagen: Oft sind im Wasser aber Bakterien und Keime, die krank machen.

Die Forschenden sagen: In vielen Ländern auf der Welt gibt es keine guten Daten zu sauberem Trink-Wasser. Deshalb wusste man bisher nicht, wie groß das Problem ist. Die Forschenden haben jetzt genauer hingeschaut. Sie haben auch viel kleinere Regionen untersucht. Denn: In einem Land kann es in einigen Regionen gutes Trink-Wasser geben und in anderen Regionen schlechtes Trink-Wasser.

In Deutschland ist das Trink-Wasser überall sehr gut. Es wird sehr streng überwacht. Deshalb kann man das Wasser auch direkt aus der Leitung trinken.