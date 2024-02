Menschen haben Blumen für Alexej Nawalny nieder-gelegt. Das Bild ist aus der Stadt Sankt Petersburg in dem Land Russland. (IMAGO / ZUMA Wire / Artem Priakhin)

Nawalny war zu 19 Jahren Gefängnis verurteilt worden. Er war zuletzt in einem der schlimmsten Gefängnisse in Russland. Das Gefängnis ist 2.000 Kilometer von der russischen Haupt-Stadt Moskau entfernt.

Die Leitung von dem Gefängnis sagt: Nawalny ist plötzlich zusammen-gebrochen. Wir konnten ihm nicht mehr helfen. Die Mutter von Nawalny sagt: Mein Sohn war gesund. Ich habe ihn vor einigen Tagen erst gesehen. Er war 47 Jahre alt.

Freunde von Nawalny sagen: Der russische Präsident Putin ist verantwortlich für den Tod von Nawalny. Das glauben auch viele Politikerinnen und Politiker im Ausland. Auch in Deutschland und in dem Land USA.

Vor einigen Jahren hat wahrscheinlich der russische Geheim-Dienst Nawalny vergiftet. Nawalny ist an der Vergiftung fast gestorben. Er war lange Zeit in einem deutschen Kranken-Haus. Als Nawalny nach Russland zurück-gekehrt ist, musste er sofort in ein Gefängnis.

Nawalny hat den russischen Präsidenten Putin oft kritisiert. In Russland ist im März die Präsidenten-Wahl. Wahrscheinlich wird Präsident Putin diese Wahl gewinnen.