Gegen Missbrauch von Kindern: Regierungs-Beauftragte fordert Trainer-Register

In den vergangenen Jahren hat es im Sport immer wieder Fälle von sexualisierter Gewalt gegeben. Zum Beispiel haben Trainer in Sport-Vereinen Kinder und Jugendliche sexuell missbraucht. Politiker und Politikerinnen überlegen, was man dagegen tun kann.

Fussballtraining für Jugendliche
Kinder und Jugendliche sollen beim Sport besser vor sexuellem Missbrauch geschützt werden. (imageBROKER)
Kerstin Claus ist die Beauftragte von der Bundes-Regierung gegen sexuellen Missbrauch von Kindern und Jugendlichen. Sie hat jetzt ein bundes-weites Trainer-Register gefordert. Darin sollen Informationen zu Trainern gesammelt werden. Dann könnten Vereine überprüfen, ob neue Trainer in der Vergangenheit Kinder belästigt haben.
Die Regierung plant außerdem ein Beratungs-Angebot für Opfer von Missbrauch im Sport. Dieses neue Zentrum soll auch Strafen verhängen können.
In den vergangenen Jahren hat es immer wieder Fälle von Missbrauch gegeben: im Profi-Sport und in Hobby-Vereinen. Die Fälle gab es zum Beispiel im Schwimm-Sport, beim Turnen und beim Fußball.
Wörter-Buch

  • Trainer oder Trainerin

    Ein Trainer oder eine Trainerin ist so etwas wie ein Lehrer für Sportler. Der Trainer zeigt den Sportlern, wie sie besser werden können. Er übt mit ihnen den Sport. Beim Fußball entscheidet der Trainer oder die Trainerin auch, welche Spieler mitmachen dürfen.

  • Sexueller Missbrauch

    Sexueller Missbrauch ist, wenn ein Mensch einen anderen Mensch zwingt, ihn oder sie an intimen Körper-Bereichen zu berühren oder mit ihm oder ihr Sex zu haben. Sexueller Missbrauch kann aber auch schon dort beginnen, wenn ein Mensch einen anderen Menschen so berührt, dass es dem anderen Menschen unangenehm ist. Sexueller Missbrauch ist ein Verbrechen und wird bestraft. Wer sich nicht traut, zur Polizei zu gehen, kann auch bei Beratungs-Stellen Hilfe bekommen. Man kann zum Beispiel beim Verein "Der Weiße Ring" anrufen: Die Telefon-Nummer ist 116 006.

  • Kindes-Missbrauch

    Kindes-Missbrauch bedeutet, dass ein Erwachsener ein Kind sexuell bedrängt. Der Erwachsene fasst dem Kind zum Beispiel an den Penis oder an die Scheide, oder er vergewaltigt das Kind. Kindes-Missbrauch ist verboten. Es ist eine schwere Straftat. Kinder trauen sich oft nicht, von dem Missbrauch zu erzählen.

  • Bundes-Regierung

    Die Bundes-Regierung ist die Regierung von Deutschland. Zur Bundes-Regierung gehören die Minister und Ministerinnen. Jeder Minister ist für bestimmte Themen zuständig: zum Beispiel für Umwelt, Wirtschaft oder Bildung. Die Bundes-Regierung wird von der Bundes-Kanzlerin oder vom Bundes-Kanzler geleitet.

