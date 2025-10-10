Gegen Missbrauch von Kindern: Regierungs-Beauftragte fordert Trainer-Register

In den vergangenen Jahren hat es im Sport immer wieder Fälle von sexualisierter Gewalt gegeben. Zum Beispiel haben Trainer in Sport-Vereinen Kinder und Jugendliche sexuell missbraucht. Politiker und Politikerinnen überlegen, was man dagegen tun kann.
Kerstin Claus ist die Beauftragte von der Bundes-Regierung gegen sexuellen Missbrauch von Kindern und Jugendlichen. Sie hat jetzt ein bundes-weites Trainer-Register gefordert. Darin sollen Informationen zu Trainern gesammelt werden. Dann könnten Vereine überprüfen, ob neue Trainer in der Vergangenheit Kinder belästigt haben.
Die Regierung plant außerdem ein Beratungs-Angebot für Opfer von Missbrauch im Sport. Dieses neue Zentrum soll auch Strafen verhängen können.
In den vergangenen Jahren hat es immer wieder Fälle von Missbrauch gegeben: im Profi-Sport und in Hobby-Vereinen. Die Fälle gab es zum Beispiel im Schwimm-Sport, beim Turnen und beim Fußball.