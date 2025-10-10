Gegen Missbrauch von Kindern: Regierungs-Beauftragte fordert Trainer-Register

Kinder und Jugendliche sollen beim Sport besser vor sexuellem Missbrauch geschützt werden. (imageBROKER)

In den vergangenen Jahren hat es im Sport immer wieder Fälle von sexualisierter Gewalt gegeben. Zum Beispiel haben Trainer in Sport-Vereinen Kinder und Jugendliche sexuell missbraucht. Politiker und Politikerinnen überlegen, was man dagegen tun kann.

Kerstin Claus ist die Beauftragte von der Bundes-Regierung gegen sexuellen Missbrauch von Kindern und Jugendlichen. Sie hat jetzt ein bundes-weites Trainer-Register gefordert. Darin sollen Informationen zu Trainern gesammelt werden. Dann könnten Vereine überprüfen, ob neue Trainer in der Vergangenheit Kinder belästigt haben.

Die Regierung plant außerdem ein Beratungs-Angebot für Opfer von Missbrauch im Sport. Dieses neue Zentrum soll auch Strafen verhängen können.

In den vergangenen Jahren hat es immer wieder Fälle von Missbrauch gegeben: im Profi-Sport und in Hobby-Vereinen. Die Fälle gab es zum Beispiel im Schwimm-Sport, beim Turnen und beim Fußball.