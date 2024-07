Die Tour de France hat angefangen

Der britische Rad-Profi Mark Cavendish fährt durch das Ziel von der 5. Etappe. (picture alliance/dpa/Belga/David Pintens)

Die Tour de France findet jedes Jahr statt. Sie dauert 3 Wochen. Das Rennen hat dieses Jahr in Italien begonnen. Das ist öfter so. Die Tour de France beginnt in einem anderen Land. Sie endet aber immer in Frankreich.

Aber auch da gibt es in diesem Jahr etwas Besonderes. Das Rennen endet nämlich sonst immer in Paris. Paris ist die Haupt-Stadt von Frankreich. In Paris sind in diesem Jahr aber auch die Olympischen Spiele.

Tour de France und Olympische Spiele kurz hintereinander wären zu viel. Deswegen ist das Ziel der Tour de France dieses Jahr in der Stadt Nizza. Die Stadt Nizza ist direkt am Meer.

Am 5. Tag war der britische Fahrer Mark Cavendish am schnellsten. Die einzelnen Tage nennt man Etappen. Mark Cavendish hat in seinem Leben jetzt 35 Etappen bei der Tour de France gewonnen. So viele hat noch nie ein Fahrer geschafft.