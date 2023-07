Tour de France beginnt

Das Logo von der Tour de France. (picture alliance/dpa/Belga/Dirk Waem)

Die Tour de France ist das wichtigste Rad-Rennen von der Welt. Es findet schon zum 110. Mal statt. Der Start ist in der Stadt Bilbao. Bilbao ist in Nord-Spanien. Die Teilnehmer der Tour de France fahren dann quer durch Frankreich nach Paris. Weil die Strecke so lang und so schwierig ist, wird in Etappen gefahren.

176 Sportler nehmen an der Tour de France teil. Sie sind in Teams eingeteilt. In diesem Jahr sind nur 7 deutsche Rad-Fahrer dabei. Sie gehören nicht zu den Favoriten. Die Favoriten sind Jonas Vingegaard aus dem Land Dänemark und Tadej Pogocar aus dem Land Slowenien. Beide haben die Tour de France schon mal gewonnen.