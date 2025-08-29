Journalisten im Gaza-Streifen bei israelischem Angriff getötet

Verletzte Palästinenser vor dem Nasser-Krankenhaus im Gaza-Streifen. (picture alliance/Anadolu/Abdallah F.s. Alattar)

Die palästinensische Gesundheits-Behörde von der Terror-Organisation Hamas sagt: Die Toten waren Journalisten von dem Sender Al Jazeera aus dem Land Katar. Und Journalisten von den Nachrichten-Agenturen Reuters und AP.

Seit der Krieg in dem Gaza-Streifen vor fast 2 Jahren angefangen hat, sind wahrscheinlich mehr als 200 Journalisten getötet worden. Die Organisation "Reporter ohne Grenzen" hat gesagt: Vor 10 Jahren hat der UNO-Sicherheits-Rat beschlossen, dass Journalisten in Krisen-Gebieten geschützt werden müssen. Die Organisation hat auch gesagt: Israel verstößt dagegen. Die deutsche Bundes-Regierung hat gesagt: Journalisten müssen aus dem Gaza-Streifen berichten können. Das ist wichtig.

Das Nasser-Kranken-Haus wurde seit dem Beginn von dem Gaza-Krieg immer wieder von Israel angegriffen. Israel sagt: Dort verstecken sich Kämpfer von der Hamas. Deswegen greifen wir das Kranken-Haus an.

Experten haben auch festgestellt: Im Gaza-Streifen gibt es offiziell eine Hungers-Not. Es gibt 5 Stufen dafür, wie gut sich Menschen in einem Land ernähren können. Die Hungers-Not ist die schlimmste Stufe. Diese Stufe wird nur selten festgestellt.

Bei einer Hungers-Not bekommen viele Menschen gar kein Essen mehr. Es sterben jeden Tag Menschen, weil sie kein Essen haben. Experten sagen: In Gaza-Stadt ist es jetzt so. Und wenn keine Hilfe kommt, wird es bald in weiteren Teilen vom Gaza-Streifen genauso schlimm werden. Die Regierung von Israel sagt: Es stimmt nicht, dass es eine Hungers-Not gibt.