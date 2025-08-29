Der Wochen-Rückblick in Einfacher Sprache


Journalisten im Gaza-Streifen bei israelischem Angriff getötet

In dem Gebiet Gaza-Streifen hat es wieder einen Luft-Angriff von dem Land Israel gegeben. Israel hat das Nasser-Kranken-Haus angegriffen. Mindestens 20 Menschen sind dabei getötet worden. Es sind auch Journalisten gestorben.

Verletzte Palästinenser vor dem Nasser-Krankenhaus im Gaza-Streifen. 2 Männer tragen eine Frau. Sie hat die Augen geschlossen.
Die palästinensische Gesundheits-Behörde von der Terror-Organisation Hamas sagt: Die Toten waren Journalisten von dem Sender Al Jazeera aus dem Land Katar. Und Journalisten von den Nachrichten-Agenturen Reuters und AP.
Seit der Krieg in dem Gaza-Streifen vor fast 2 Jahren angefangen hat, sind wahrscheinlich mehr als 200 Journalisten getötet worden. Die Organisation "Reporter ohne Grenzen" hat gesagt: Vor 10 Jahren hat der UNO-Sicherheits-Rat beschlossen, dass Journalisten in Krisen-Gebieten geschützt werden müssen. Die Organisation hat auch gesagt: Israel verstößt dagegen. Die deutsche Bundes-Regierung hat gesagt: Journalisten müssen aus dem Gaza-Streifen berichten können. Das ist wichtig.
Das Nasser-Kranken-Haus wurde seit dem Beginn von dem Gaza-Krieg immer wieder von Israel angegriffen. Israel sagt: Dort verstecken sich Kämpfer von der Hamas. Deswegen greifen wir das Kranken-Haus an.
Experten haben auch festgestellt: Im Gaza-Streifen gibt es offiziell eine Hungers-Not. Es gibt 5 Stufen dafür, wie gut sich Menschen in einem Land ernähren können. Die Hungers-Not ist die schlimmste Stufe. Diese Stufe wird nur selten festgestellt.
Bei einer Hungers-Not bekommen viele Menschen gar kein Essen mehr. Es sterben jeden Tag Menschen, weil sie kein Essen haben. Experten sagen: In Gaza-Stadt ist es jetzt so. Und wenn keine Hilfe kommt, wird es bald in weiteren Teilen vom Gaza-Streifen genauso schlimm werden. Die Regierung von Israel sagt: Es stimmt nicht, dass es eine Hungers-Not gibt.
Wörter-Buch

  • Gaza-Streifen

    Der Gaza-Streifen ist ein kleines Küsten-Gebiet am Mittel-Meer. Der Gaza-Streifen liegt zwischen den Ländern Israel und Ägypten. Die Haupt-Stadt heißt Gaza-Stadt. Im Gaza-Streifen leben mehr als 2 Millionen Menschen. Sie heißen Palästinenser. Der Gaza-Streifen wird von der Organisation Hamas regiert. Die Hamas kämpft mit Gewalt für einen palästinensischen Staat und gegen den Staat Israel. Der Gaza-Streifen ist abhängig von Lebens-Mittel-Lieferungen aus dem Ausland. Israel und Ägypten kontrollieren die Grenzen. Seit 2023 ist Krieg im Gaza-Streifen. Israel und die Hamas greifen sich gegenseitig an. 10-tausende Zivilisten sind getötet worden. Der Gaza-Streifen ist weitgehend zerstört. Viele Menschen hungern.

  • Hamas

    Die Hamas ist eine palästinensische Organisation. Sie organisiert und kontrolliert seit Jahren das Leben von den Menschen im Gaza-Streifen. Die Hamas sagt: Wir folgen der Religion Islam. Sie sagt auch: Der jüdische Staat Israel muss weg. Denn Israel verhindert, dass die Palästinenser einen eigenen Staat bekommen. Die Hamas hat viele Anschläge gegen das Land Israel gemacht. Israel und andere Staaten sagen deshalb: Die Hamas ist eine Terror-Organisation. Am 7. Oktober 2023 hat die Hamas Israel überfallen. Sie hat 1.200 Menschen brutal ermordet. Sie hat auch mehr als 200 Menschen in den Gaza-Streifen verschleppt. Seitdem führt Israel Krieg im Gaza-Streifen. Die Vereinten Nationen sagen: Durch israelische Angriffe sind viele 10-tausend Menschen getötet worden. Außerdem lässt Israel keine Lebens-Mittel und Medikamente in den Gaza-Streifen. Viele Palästinenser hungern und sind vom Tod bedroht.

  • Palästinenser

    Die Palästinenser sind ein arabisch-sprechendes Volk im Nahen Osten. Sie haben keinen eigenen Staat. Sie leben in verschiedenen Ländern. Sie leben zum Beispiel in Jordanien, in Israel und im Libanon. Die meisten Palästinenser leben aber in den Gebieten West-Jordan-Land und Gaza-Streifen. Palästinensische Politiker dürfen dort mitbestimmen. Aber auch Israel hat viel Macht in den Gebieten. Israelische Soldaten kontrollieren zum Beispiel, welche Menschen und welche Waren in das West-Jordan-Land und in den Gaza-Streifen kommen. Inzwischen leben auch viele Menschen aus Israel im West-Jordan-Land. Die Palästinenser sagen: Diese Menschen nehmen uns unser Land weg. Lange haben Palästinenser in Gebieten gelebt, die heute zu Israel gehören. Die Palästinenser wurden von dort vertrieben, als die Juden einen eigenen Staat bekamen. Das war nach dem 2. Welt-Krieg. Seitdem gab es immer wieder Konflikte zwischen Israel und den Palästinensern. Denn die Palästinenser wollen endlich einen eigenen Staat.

  • Israel

    Israel ist ein Land im Nahen Osten. Es liegt am Mittel-Meer. Die Hauptstadt von Israel ist Jerusalem. Die meisten Menschen in Israel sprechen Hebräisch oder Arabisch. Die Religion des Staates Israel ist das Judentum. Aber auch Muslime und Christen leben in Israel. Mit seinen Nachbar-Ländern hat Israel schon lange Streit. Diesen Streit nennt man den Nahost-Konflikt. Dabei geht es darum, wem das Land gehört.

