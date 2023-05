Die Sängerin Tina Turner singt bei einem Auftritt. (dpa)

Tina Turner kam aus dem Land USA. Sie ist in dem Land Schweiz gestorben. Dort hat sie mit ihrem Ehe-Mann gelebt.



Tina Turner hat Rock-Musik gemacht. Viele sagen: Sie war die "Queen of Rock'n'Roll". Das ist Englisch und heißt: Sie war die Königin von der Musik-Richtung Rock'n'Roll. Turner hat viele berühmte Lieder gemacht. Zum Beispiel: "The Best" und "Private Dancer". Turner war vor allem in den 70er-Jahren, den 80er-Jahren und den 90er-Jahren erfolgreich.



Turner hatte eine besondere Stimme. Und sie hatte viel Energie auf der Bühne. Sie hat Konzerte in vielen Ländern von der Welt gegeben. In dem Jahr 2009 hat Turner ihr letztes großes Konzert gegeben.