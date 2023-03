Die Schauspielerin Nadja Tiller ist gestorben. (picture-alliance/ dpa / Wulf Pfeiffer )

Tiller wurde in dem Land Österreich geboren. Sie war in den 1950er und 1960er Jahren eine sehr bekannte Schauspielerin. Sie hat in vielen Filmen mitgemacht. Berühmt geworden ist sie mit dem Film "Das Mädchen Rosemarie". Der Film ist aus dem Jahr 1958.

Tiller hat auch in Filmen aus den Ländern Frankreich und USA mitgemacht. Hier hat sie zum Beispiel mit den Schauspielern Jean Gabin, Jean-Paul Belmondo und Robert Mitchum gespielt.