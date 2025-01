3 Länder verbieten Fleisch von Tieren aus Deutschland

3 Länder haben Fleisch aus Deutschland verboten. Das Fleisch von Schweinen, Schafen und Rindern darf also nicht in die Länder gebracht werden. Der Grund: In Deutschland ist eine gefährliche Tier-Krankheit ausgebrochen. Die Krankheit heißt Maul- und Klauen-Seuche.