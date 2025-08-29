Der Wochen-Rückblick in Einfacher Sprache


Abstimmung zum "Tier des Jahres" zum 1. Mal online

Die Deutsche Wild-Tier Stiftung gibt jedes Jahr das "Tier des Jahres" bekannt. In diesem Jahr gibt es aber etwas Neues: Zum 1. Mal dürfen die Menschen im Internet über das Tier abstimmen.

Ein Gold-Schakal steht auf einer Wiese. Das Tier sieht aus wie eine Mischung aus Fuchs und Wolf.
Ein Gold-Schakal auf einer Wiese
Bisher war es so: Die Mitglieder von der Stiftung haben über das Tier abgestimmt. Jetzt können die Menschen in Deutschland über 18 Jahren im Internet abstimmen. Die Stiftung sagt: Unsere Mitglieder interessieren sich sowieso schon für den Schutz von Wild-Tieren. Durch die Abstimmung im Internet sollen sich jetzt noch mehr Menschen für die Tiere interessieren.
Zur Auswahl stehen 3 Tiere: Der Gold-Schakal, der Rot-Hirsch und das Hermelin. Das Hermelin ist das 2. kleinste Raub-Tier in Deutschland. Es ist im Sommer braun und im Winter meistens weiß. Das Hermelin ist durch die viele Land-Wirtschaft bedroht. Es gibt immer weniger Lebens-Raum.
Der Gold-Schakal sieht aus wie eine Mischung aus Fuchs und Wolf. Er hat lange vor allem in Ländern südlich von Deutschland gelebt. Jetzt gibt es den Gold-Schakal aber auch in Deutschland. Zuletzt hat es Diskussionen um den Gold-Schakal gegeben. Auf der Insel Sylt hatte ein Tier viele Schafe getötet. Der Gold-Schakal darf dort jetzt abgeschossen werden.
Der Rot-Hirsch ist der größte Hirsch in Deutschland. Die Stiftung sagt: Eigentlich lebt er gerne auf Wiesen und Lichtungen. Die Menschen haben ihn aber in die Wälder gedrängt. Und: Große Straßen sind schlecht für die Rot-Hirsche. Denn dann können sie nicht gut große Strecken wandern.
Die Abstimmung ist noch bis zum 2. Oktober.
