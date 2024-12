Der CDU-Politiker Voigt ist neuer Minister-Präsident in Thüringen. (Bodo Schackow/dpa)

Voigt ist bereits in der 1. Wahl-Runde gewählt worden. Er erhielt im Landtag in Erfurt 51 von 88 Stimmen. Das Bündnis aus CDU, BSW und SPD hat 44 Abgeordnete. Das heißt: Es hat keine eigene Mehrheit im Landtag. Aber die Links-Partei hatte vorher gesagt: Wir werden für Voigt stimmen. Voigt hat sich in seiner 1. Rede als Minister-Präsident dafür bedankt. Er hat gesagt: Es gibt in Thüringen einen neuen Geist der Zusammen-Arbeit.

Die Koalition will künftig regelmäßig mit der Links-Partei zusammen arbeiten. Denn sie braucht zusätzliche Stimmen für alle Vorhaben. Bei der Zusammen-Arbeit geht es auch darum, dass die AfD wenig Einfluss haben soll. Die AfD ist bei der Landtags-Wahl in Thüringen stärkste Partei geworden. Der Verfassungs-Schutz sagt: Die AfD in Thüringen ist rechts-extrem.

Die Koalition wird übrigens Brombeer genannt, weil die Farben von den Parteien zusammen die Farbe von Brombeeren haben: CDU schwarz, SPD rot, BSW lila.