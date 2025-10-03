Er hat 35 Titel in seiner Karriere gewonnen. So viele Titel hat kein anderer deutscher Fußballer bisher gewonnen. Thomas Müller hat viele Jahre für den Verein FC Bayern München gespielt. Mit dem Verein ist er oft Deutscher Fußball-Meister geworden. Er hat auch den DFB-Pokal und die Champions League gewonnen. Außerdem ist er mit der National-Mannschaft Welt-Meister geworden.
Jetzt spielt Thomas Müller für einen Verein in dem Land Kanada. Er ist mit dem Verein Fußball-Meister geworden. Deshalb hat er jetzt mehr Titel als jeder andere deutsche Fußballer.