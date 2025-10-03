Der Wochen-Rückblick in Einfacher Sprache


Thomas Müller ist der erfolg-reichste deutsche Fußballer

Thomas Müller ist ein bekannter deutscher Fußball-Spieler. Er war viele Jahre National-Spieler. Jetzt hat er einen Rekord erreicht: Er ist der deutsche Fußballer mit den meisten Erfolgen.

Ein Mann in einem schwarz-weißen Trikot jubelt auf einem Fußball-Feld.
Thomas Müller jubelt. (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / DARRYL DYCK)
Er hat 35 Titel in seiner Karriere gewonnen. So viele Titel hat kein anderer deutscher Fußballer bisher gewonnen. Thomas Müller hat viele Jahre für den Verein FC Bayern München gespielt. Mit dem Verein ist er oft Deutscher Fußball-Meister geworden. Er hat auch den DFB-Pokal und die Champions League gewonnen. Außerdem ist er mit der National-Mannschaft Welt-Meister geworden.
Jetzt spielt Thomas Müller für einen Verein in dem Land Kanada. Er ist mit dem Verein Fußball-Meister geworden. Deshalb hat er jetzt mehr Titel als jeder andere deutsche Fußballer.
Wörter-Buch

  • Bayern München

    Der Fußball-Verein Bayern München ist einer der erfolgreichsten in Deutschland. Die Mannschaft ist schon sehr oft Deutscher Meister geworden. In Europa hat sie mehrmals die Champions League gewonnen.

  • DFB-Pokal

    Der DFB-Pokal ist ein wichtiges deutsches Fußball-Turnier. Der Gewinner bekommt den Pokal. Der Pokal ist ein großer, goldener Krug. DFB heißt Deutscher Fußball-Bund. Beim DFB-Pokal dürfen 64 deutsche Fußball-Mannschaften mitspielen. Alle Mannschaften aus der 1. und der 2. Bundes-Liga sind dabei. Die übrigen Mannschaften kommen aus der 3. Liga und aus Amateur-Vereinen. Amateur-Verein heißt: Die Spieler sind keine Berufs-Fußballer. Sie haben einen anderen Beruf. Sie spielen nur in ihrer Freizeit Fußball.

  • Champions League

    Die Champions League ist ein wichtiger Sport-Wettbewerb. In ihm spielen die besten europäischen Vereine gegeneinander. Deshalb wird die Champions League auch die Königs-Klasse genannt.

  • National-Mannschaft

    Eine National-Mannschaft sind Sportler, die für ihr Land antreten. Zum Beispiel gibt es die deutsche Fußball-National-Mannschaft. National-Mannschaften spielen gegen die Mannschaften aus anderen Ländern. Sie spielen zum Beispiel bei Europa-Meisterschaften oder Welt-Meisterschaften.

  • Kanada

    Kanada ist ein Land in Nord-Amerika. Es liegt nördlich von dem Land USA. Die Haupt-Stadt von Kanada heißt Ottawa. Die meisten Menschen in Kanada sprechen Englisch. In einem Teil von Kanada sprechen die Menschen aber vor allem Französisch.

