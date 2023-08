Auch Bunt-Stifte und Stifte-Mäppchen sind teurer geworden. (picture alliance/dpa - Karl-Josef Hildenbrand)

Die Preise für Hefte und Zeichen-Blöcke sind im Vergleich zum vergangenen Jahr besonders stark gestiegen.

Der Paritätische Wohlfahrts-Verband setzt sich für arme Menschen ein. Der Verband sagt: Viele Familien können sich so teure Schul-Sachen nicht mehr leisten. Und dann können die Kinder in der Schule nicht richtig mitmachen. Sie können dadurch nicht so gut lernen. Das ist ungerecht.

Arme Familien können etwas Geld vom Staat für Schul-Sachen bekommen. Der Verband sagt aber: Die Familien können von diesem Geld gar nicht mehr alle Schul-Sachen kaufen. Der Verband fordert deshalb: Arme Familien müssen jetzt mehr Geld für Schul-Sachen bekommen.