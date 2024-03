Anschlag auf Strom-Mast in Brandenburg

Die Firma Tesla aus dem Land USA baut Elektro-Autos. Auch in Deutschland hat Tesla eine große Fabrik. Die Fabrik ist in dem Bundes-Land Brandenburg in dem Ort Grünheide. Dort gab es einen Strom-Ausfall. Eine Gruppe von Tesla-Gegnern sagt: Wir haben das getan.

08.03.2024