Taylor Swift Fans wollen Ophelia-Bild in Wiesbaden sehen

Fans von Taylor Swift stehen vor dem Ophelia-Bild in Wiesbaden. (picture alliance / epd-bild / Tim Wegner)

Das Musik-Video heißt "Das Schicksal von Ophelia". Ophelia war eine Frau in einem berühmten alten Theater-Stück. Das Stück heißt Hamlet. Die Geschichte von Ophelia ist sehr traurig: sie wird verrückt und ertrinkt in einem Fluss. In dem Lied von Taylor Swift ist es anders: Da wird Ophelia am Ende gerettet.

Das Bild in dem Museum ist alt. Der Künstler Friedrich Heyser hat das Bild vor mehr als 120 Jahren gemalt.

Am Wochen-Ende waren 200 Menschen bei einem Vortrag in dem Museum. Das Museum hat gesagt: Wer sich als Ophelia oder Taylor Swift verkleidet, bezahlt keinen Eintritt. Das Museum hat sogar Taylor Swift eingeladen.