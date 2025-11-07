Der Wochen-Rückblick in Einfacher Sprache


Taylor Swift Fans wollen Ophelia-Bild in Wiesbaden sehen

Viele junge Menschen besuchen gerade ein Museum in Wiesbaden. In dem Museum ist ein Bild von einer jungen Frau. Sie heißt "Ophelia". Fans von Pop-Star Taylor Swift wollen dieses Bild sehen. Taylor Swift sieht in ihrem neuen Musik-Video aus wie die junge Frau auf dem Bild.

Das Foto zeigt 2 Mädchen, die sich vor dem Ophelia-Bild fotografieren.
Fans von Taylor Swift stehen vor dem Ophelia-Bild in Wiesbaden. (picture alliance / epd-bild / Tim Wegner)
Das Musik-Video heißt "Das Schicksal von Ophelia". Ophelia war eine Frau in einem berühmten alten Theater-Stück. Das Stück heißt Hamlet. Die Geschichte von Ophelia ist sehr traurig: sie wird verrückt und ertrinkt in einem Fluss. In dem Lied von Taylor Swift ist es anders: Da wird Ophelia am Ende gerettet.
Das Bild in dem Museum ist alt. Der Künstler Friedrich Heyser hat das Bild vor mehr als 120 Jahren gemalt.
Am Wochen-Ende waren 200 Menschen bei einem Vortrag in dem Museum. Das Museum hat gesagt: Wer sich als Ophelia oder Taylor Swift verkleidet, bezahlt keinen Eintritt. Das Museum hat sogar Taylor Swift eingeladen.
