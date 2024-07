Taylor Swift in Gelsenkirchen

Die Sängerin Taylor Swift hat in der Stadt Gelsenkirchen ihr 1. Deutschland-Konzert gegeben. (Marius Becker / dpa / Marius Becker)

Das Konzert war in einem Stadion. 60 Tausend Fans waren da. Taylor Swift hat sie auf Deutsch begrüßt. Sie hat gesagt: Guten Abend! Schön, euch zu sehen! Die Fans waren begeistert. Sie haben lange geklatscht und gejubelt.

Die Sängerin tritt 3 mal in Gelsenkirchen auf. Danach gibt es noch Konzerte in den Städten Hamburg und München. Es ist sehr schwer, Tickets für ein Konzert zu bekommen. Sie sind immer sehr schnell ausverkauft. Taylor Swift war zum 1. Mal seit 9 Jahren wieder in Deutschland.

In Gelsenkirchen gab es beim 1. Konzert ein Verkehrs-Chaos. Es gab viele Staus, weil so viele Menschen zum Stadion wollten. Und auch die Straßen-Bahnen waren sehr voll.

Die Bürger-Meisterin von Gelsenkirchen heißt Karin Welge. Sie hat gesagt: Der Auftritt von Taylor Swift tut unserer Stadt gut. Wir wollen ein freundlicher Gast-Geber sein. Die Stadt hat auf ihre Orts-Schilder aus Spaß "Swiftkirchen" geschrieben.