Das ältere Bild zeigt das Mini-U-Boot "Titan" über Wasser. Es ist im Atlantik zerschellt. (Imago / OceanGate)

Das Tauch-Boot war auf dem Weg zum Wrack von dem Schiff "Titanic". Die "Titanic" ist in dem Jahr 1912 mit einem Eis-Berg zusammengestoßen. Sie ist damals im Atlantik untergegangen. Das Tauch-Boot gehörte einer privaten Firma. Die Firma bietet die Touren zu dem Wrack von der "Titanic" an.

In dem zerschellten Tauch-Boot war auch der Chef von der Firma. Außerdem waren ein bekannter französischer Forscher und 3 Touristen an Bord. Sie haben viel Geld für die Fahrt zur "Titanic" bezahlt.

Das Tauch-Boot hat "Titan" geheißen. Es ist am Sonntag, 18. Juni, verschwunden. Der Kontakt zu dem Begleit-Schiff ist abgebrochen. Noch ist nicht ganz klar, was genau passiert ist. Wahrscheinlich wurde das Boot von Wasser-Massen zerdrückt. Tauch-Roboter haben am Boden von dem Meer Trümmer-Teile von dem Boot gefunden. Die Roboter und Rettungs-Schiffe hatten tagelang nach dem Tauch-Boot gesucht.