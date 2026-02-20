Angestellte von den Bundes-Ländern bekommen mehr Geld

Es gibt ein Einigung im Tarif-Streit: Die Beschäftigten der Bundes-Länder bekommen mehr Geld. (picture alliance / dpa / Christoph Reichwein)

Die Bundes-Länder und die Gewerkschaft haben einen Tarif-Vertrag ausgehandelt. Die Angestellten von den Ländern bekommen ab April mindestens 100 Euro mehr im Monat. Auszubildende bekommen mindestens 150 Euro mehr. In den Monaten danach gibt es weitere Gehalts-Erhöhungen. Insgesamt sollen es am Ende 5,8 Prozent mehr Geld sein als bisher.

Der neue Tarif-Vertrag gilt bis Ende Januar 2028. Danach wird wieder verhandelt.

Die neuen Regeln gelten für alle Bundes-Länder außer für Hessen. In Hessen wird extra verhandelt.