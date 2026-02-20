Nachrichten in
Angestellte von den Bundes-Ländern bekommen mehr Geld

In Deutschland hat es Warn-Streiks im öffentlichen Dienst von den Bundes-Ländern gegeben. Dazu gehören zum Beispiel Universitäten, die Feuerwehr und die Schulen. Die Beschäftigten wollten mehr Geld für ihre Arbeit. Jetzt gibt es eine Einigung.

Demonstranten bei einem Warn-Streik. Die Menschen tragen gelbe Warn-Westen. Mehrere Menschen tragen Fahnen. Die Fahnen zeigen das Logo der Gewerkschaft Verdi.
Es gibt ein Einigung im Tarif-Streit: Die Beschäftigten der Bundes-Länder bekommen mehr Geld. (picture alliance / dpa / Christoph Reichwein)
Die Bundes-Länder und die Gewerkschaft haben einen Tarif-Vertrag ausgehandelt. Die Angestellten von den Ländern bekommen ab April mindestens 100 Euro mehr im Monat. Auszubildende bekommen mindestens 150 Euro mehr. In den Monaten danach gibt es weitere Gehalts-Erhöhungen. Insgesamt sollen es am Ende 5,8 Prozent mehr Geld sein als bisher.
Der neue Tarif-Vertrag gilt bis Ende Januar 2028. Danach wird wieder verhandelt.
Die neuen Regeln gelten für alle Bundes-Länder außer für Hessen. In Hessen wird extra verhandelt.
Wörter-Buch

  • Streik

    Ein Streik ist ein Protest von Arbeitern oder Angestellten. Streiken bedeutet, aus Protest nicht zu arbeiten. Die Arbeiter oder Angestellten zeigen damit, dass sie nicht zufrieden sind. Sie wollen zum Beispiel mehr Geld oder andere Arbeits-Zeiten durchsetzen. Für Streiks gibt es Regeln. Diese Regeln nennt man Streik-Recht. Gewerkschaften organisieren den Streik.

  • Gewerkschaft

    Eine Gewerkschaft ist ein Verein für Arbeiter und Arbeiterinnen oder Angestellte. Die Gewerkschaft setzt sich zum Beispiel dafür ein, dass die Angestellten mehr Geld bekommen. In Deutschland gibt es viele Gewerkschaften für verschiedene Berufe: Es gibt zum Beispiel Gewerkschaften für Lehrer oder Gewerkschaften für Polizisten. Die meisten deutschen Gewerkschaften gehören zum DGB. Das ist der Deutsche Gewerkschafts-Bund.

  • Öffentlicher Dienst

    Die Menschen im Öffentlichen Dienst werden vom Staat, den Bundes-Ländern und den Städten und Gemeinden beschäftigt. Sie arbeiten als Busfahrer, in Kinder-Gärten, in Kranken-Häusern oder bei der Müll-Abfuhr. Auch Beamte arbeiten im Öffentlichen Dienst.

  • Lohn / Gehalt

    Lohn oder Gehalt ist das Geld, das man für seine Arbeit bekommt. Die meisten Arbeiter und Angestellten bekommen ihren Lohn oder ihr Gehalt einmal im Monat aufs Bank-Konto.

  • Tarif-Vertrag

    In einem Tarif-Vertrag steht, wie viel Lohn die Arbeit-Nehmer bekommen. Und es steht auch darin, wie viele Stunden sie arbeiten müssen, wann sie Pausen oder Urlaub bekommen. Ein Tarif-Vertrag gilt für viele Arbeit-Nehmer. Zum Beispiel für alle Mitarbeiter von einer Firma oder sogar für einen ganzen Beruf. Über den Tarif-Vertrag verhandeln die Arbeit-Geber mit den Gewerkschaften.

  • Bundes-Länder

    Deutschland besteht aus 16 Bundes-Ländern. Sie heißen zum Beispiel Bayern, Sachsen oder Nordrhein-Westfalen. Jedes Bundes-Land hat eine Landes-Regierung. Der Chef von einer Landes-Regierung ist der Minister-Präsident oder die Minister-Präsidentin.

